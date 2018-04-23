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馬雲：核心技術才是「真正牛」

2018-04-23 00:26經濟日報 記者林宸誼╱綜合報導

隨著中美貿易戰蔓延至科技領域，使得科技獨立自主成為22日登場的首屆「數字中國建設峰會」焦點話題。阿里巴巴集團董事會主席馬雲指出，「市占牛不叫牛，核心技術牛才是真正的牛」。騰訊董事會主席馬化騰則強調，只有科技這塊骨頭足夠硬，才有和國際巨頭平等對話的機會。

昨（22）日在福州舉行的數字中國建設峰會，由大陸國家互聯網信息辦公室、工信部、發改委及福建省政府共同主辦，包括：百度、阿里巴巴、騰訊（簡稱「BAT」）等多家大陸科技業巨頭，更是難得在峰會上同台演講。據澎湃新聞報導，馬雲表示，大陸需要一大批能夠擔當大任的企業，能夠在關鍵技術、關鍵領域解決未來人類的發展問題和國際技術競爭中擔當重責，只有「BAT」是遠遠不夠的，大陸需要一大批超越BAT的大公司和超級公司。馬雲指出，如果不掌握核心技術，就是在別人的牆基上砌房子，在別人的院子裡面種菜。核心技術很難，但也不是高不可攀，大陸已經錯過了昨天的機會，就再也不能錯過明天的機會。

騰訊董事會主席馬化騰則將數字中國建設的三點感受，概括為：「站上來」、「沉下來」和「用起來」。

馬化騰指出，數字化技術需要「站上來」。只有科技這塊骨頭足夠硬，才有和國際巨頭平等對話的機會。

其次，數字化創新需要「沉下來」。目前互聯網正在與各個垂直領域深度融合，數字化創新需要下沉，進入各行各業的五臟六腑。

最後，數字化升級需要「用起來」。尤其要跨過數字鴻溝，讓盡可能多的人能用起來、用得好。

福建百度阿里巴巴集團

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