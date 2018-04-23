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新鮮冬蟲夏草將上市 電商邀嘗鮮預售

2018-04-23 01:39聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

冬蟲夏草隨海拔遞增在中國青藏高原各產區即將進入採挖季，與往年不同是，今年冬蟲夏草...
冬蟲夏草隨海拔遞增在中國青藏高原各產區即將進入採挖季，與往年不同是，今年冬蟲夏草還未出土，便有電商開始在網絡和朋友圈發起嘗鮮預售。圖為冬蟲夏草精品包裝禮盒突出小包裝，價格親民。 （ 中新社）
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進入4月下旬，有「軟黃金」之稱的冬蟲夏草即將進入採挖季，與往年不同，今年冬蟲夏草還未出土，便有電商開始在網絡和朋友圈裡發起「嘗鮮」邀約，開始預售。

中新社報導，冬蟲夏草主要產於海拔4000公尺以上的高寒地帶，青海冬蟲夏草產量占大陸總產量的60%，資源數量和質量均居大陸之冠。

在青海西寧從事冬蟲夏草銷售的「秦仁堂」商家秦海彬介紹，從4月6日在淘寶、天貓以及微信平台發起冬蟲夏草預定，現在已預定出去3.2萬根左右。「預售訂單主要來自江浙滬粵閩等沿海區域，其中最大的一單有6000根。」

秦海彬說，目前冬蟲夏草頭期鮮草預售價格分為三個層次，其中0.5克/根的為45元（人民幣，下同），0.7克/根的為65元，而1克/根的則需95元。

在天貓網購平台輸入「新鮮冬蟲夏草」關鍵詞搜索發現，目前預售的冬蟲夏草商品超過160種，其中商家月成交最高者有1040筆交易，預售期一般從4月6日開始至24日結束。

「這幾年冬蟲夏草的銷售方式一直在變化，已從以往的乾草（冬蟲夏草）轉為真空包裝的鮮草（新鮮冬蟲夏草）銷售，今年又提前預售，冬蟲夏草的銷售期正在逐步加長。」玉樹州冬蟲夏草協會會長嘎瑪生格說，就目前情況來看，電商主打的預售並未影響上一年乾草的銷售價格。

青海省玉樹藏族自治州冬蟲夏草協會統計，2017年青海玉樹冬蟲夏草產量在30噸左右，目前當地庫存量在1噸左右，其中1500根/市斤的價格在8至9萬元，每市斤漲幅在5000元左右。

「以前收售冬蟲夏草需要很大本錢，而且收購的冬蟲夏草只能帶去西寧或成都一些大的集散市場交易。」36歲的巴丁是青海玉樹人，他說「現在冬蟲夏草主要通過電話和網絡銷售，快遞直達，今年網絡上又出現了預定，不僅增加了銷售渠道而且還能很快回籠資金。」

2017年冬蟲夏草採挖季在網路上掀起「嘗鮮熱」以來，電商不僅在價格上打出親民牌，而且還使出渾身解數，教授顧客食用方法，如「冬蟲夏草山藥牛髓湯」「冬蟲夏草田雞腿粥」等，此外打出「零元預定」「支持100天退換貨」等招牌的電商銷量普遍增多。

「新鮮冬蟲夏草從採挖到上市售賣，只有短短一個月，除了有產地差異外，（顧客）基本不用擔心購買到假冬蟲夏草。」青海珍賜生物科技有限公司總工程師張玉業坦言，「今年雖在網絡上發起了新鮮冬蟲夏草預售，但是對市場（前景）還處在觀望。」

青海省畜牧獸醫科學院草原所冬蟲夏草研究室主任李玉玲表示，商家如何把控質量，做好產品溯源，是未來（銷售）的重中之重。

電商天貓微信

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