台商陳仲信養龜 開發龜板肽面膜

陳仲信積極研究龜板深加工，自己熬煉龜膠（圖）；他開發的龜板肽面膜。 樊德平／攝影 分享 facebook 珠海台商陳仲信在大陸養龜20多年，是將龜鱉現代化養殖技術引進中國大陸的第一人，為了擴大龜鱉養殖的經濟效益，近一年來，他積極研究龜板深加工，除自己古法熬製龜膠，現更與生技業者合作，開發龜板肽保養品，如面膜、保濕噴霧、精華液等。

陳仲信早年在台灣從事中藥材行業，熟悉中藥煉製，為熬煉龜鹿二仙膠，曾跑東南亞收購龜板，由於龜板取得不易，他決定自己養龜，研究龜苗養殖技術，不斷改良，現在他在大陸每年可繁殖100萬隻中華花龜苗，規模屬大陸最大。

陳仲信不斷推動養龜業發展，去年更開始研究如何擴大經濟效益，為養龜業者尋出路，他首先想到的是他的中藥老本行，用龜板和鹿茸熬製龜鹿二仙膠，他說，龜鹿二仙膠生精、益氣、養血，是很好的養生補品。

陳仲信積極研究龜板深加工，自己熬煉龜膠；圖是他開發的龜板肽面膜。 樊德平／攝影 分享 facebook

不過，他也表示，龜膠提煉在大陸受到很多限制，「中國大陸有指定中華草龜才能做龜膠，其他種類的龜都算新物種食品，其實在東南亞、台灣和歐美，只要是龜板就能做，沒有分種類。」他多次向食藥監局反映，但都無功而返，如果他要以中華花龜或其他品種來熬煉龜膠，每一個品種都得經衛生部試驗、認證，難度極大、耗費時間也長。

他現在只有自產自銷，與好友分享。他表示，若業者有興趣，他願意無償提供技術支援，大家一起帶動提升養龜業的經濟價值。

除龜膠外，他也與珠海星辰之海健康科技公司共同開發龜板肽系列保養品，第一批面膜剛試生產成功。星辰之海董事總經理高懷祖表示，他們與台灣義守大學生物科技系團隊合作，由該團隊從龜板中萃取龜板肽精華，在珠海生產相關產品。

高懷祖說，龜板含有膠原蛋白、18種胺基酸、大量維生素B、肽類等，對修復皮膚、改善老化有良好效果，可讓肌膚保濕水潤、緊緻有彈力。