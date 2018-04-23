拚數位經濟 福州7措施加快發展

2018-04-23 01:39 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



首屆「數字中國建設峰會」昨在福州開幕，福州市官方同時推出七條措施加快數字（數位）經濟發展。

中新網引述福州官方指出，要推動數位技術與實體經濟深度融合，鼓勵產業落地、市場開放，扶持數字經濟創新發展，加快人工智慧、大資料、物聯網、雲計算、智慧製造等新興技術產業化，培育一批具有國際國內影響力的龍頭企業，促進福州數字經濟高品質、集聚化發展。

報導指，福州官方發布的具體措施顯示，福州鼓勵數字經濟重點企業落地福州，或在福州設立研發中心或分支機構（子公司）。實際到位資本金達5000萬元（人民幣，下同）以上，給予200萬元的一次性落戶獎勵；落地企業正式運營後第一年至第三年，每年按照不超過實際納稅地方留成部分（含市、縣市區兩級）的50%給予補助。

福州官方還將支持產業聚落，推動園區特色發展。具體措施是，支持軟體企業向福州軟體園集聚，物聯網企業向馬尾區集聚，大數據企業向福建東南大數據產業園集聚，高新技術企業向福州高新區集聚。對入駐特色園區的企業，各縣市區在網路使用、辦公場所、人才公寓等方面給予優惠支持。

福州官方披露，支持市場開放和開拓，推動政務資料庫和公共資料庫依法合規向數位經濟企業開放；公共財政投資類專案重點選用本地企業產品和解決方案；支持數位經濟企業優先參與智慧城市和「數字福州」發展。

2001年以來，福州市即推進「數位福州」計畫，擴大政務網路、機房、雲平台和基礎資料庫等資訊化基礎設施建設，保障能力逐年提升，建設水準全大陸領先，居福建省首位。之前福州市政府與阿里巴巴集團、螞蟻金服集團簽署戰略合作協定，全方位打造「數字位中國」的福州樣本。