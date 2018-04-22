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發布自貿港政策後 海南限購房地產出重拳

2018-04-22 21:43聯合報 記者劉秀珍╱即時報導

大陸官媒人民日報客戶端報導，海南今晚發布更嚴格的房地產限購政策，要求戶籍遷入海南省的居民家庭只能購買一套住房，並須提供至少一名家庭成員在海南省累計24個月及以上個人所得稅或社會保險繳納證明。非海南省戶籍居民家庭不得通過補繳個人所得稅或社會保險購買住房。

大陸中央日前宣布海南的自由貿易港政策後，吸引投資人紛紛湧入，股市中的海南板塊也隨之上漲，房市蠢蠢欲動。     

報導指，今晚海南省委辦公廳、海南省政府發布的「關於進一步穩定房地產市場的通知」，要求海南全省實行最嚴格的節約用地制度，實施建設用地總量和強度雙控行動，確保海南建設用地總量在現有基礎上不增加。

此外，通知要求，建設用地供應向建設自由貿易試驗區和中國特色自由貿易港亟需的基礎設施、產業發展、社會發展、民生需求等傾斜，大幅減少直至停止供應外銷商品住宅專案用地。研究公布具體措施，鼓勵和指導已出讓尚未開發的商品住宅用地，轉型用於發展其他產業或共有產權住房、限售商品住房、租賃住房等。

海南省各市縣實行嚴格的限購政策，在已公布限購政策的基礎上，實施全域限購。具體按三方面進行限購，一是五指山、保亭、瓊中、白沙四個中部生態核心區市縣建設的住房，只能面向海南市縣居民家庭銷售；二是海口、三亞、瓊海已實行限購的區域，非該省戶籍居民家庭購買住房的，需提供至少一名家庭成員在海南省累計60個月及以上個人所得稅或社會保險繳納證明；三是目前未實行限購的其他區域，非海南省戶籍居民家庭購買住房的，需提供至少一名家庭成員在我省累計24個月及以上個人所得稅或社會保險繳納證明。

通知發布後戶籍遷入本省的居民家庭只能購買一套住房，並須提供至少一名家庭成員在海南省累計24個月及以上個人所得稅或社會保險繳納證明。同時，非海南省戶籍居民家庭不得通過補繳個人所得稅或社會保險購買住房。

關於引進人才的住房政策，則由省政府另行制定。

海南島房市看漲，海南當局廿二日晚間發布更嚴格的房市限購令 。（取自網路）
海南島房市看漲，海南當局廿二日晚間發布更嚴格的房市限購令 。（取自網路）
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