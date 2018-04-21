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宗慶後：一夜暴富的時代過去了 做企業不得半點虛假

2018-04-21 16:29聯合報 記者林宸誼╱即時報導

杭州娃哈哈集團董事長宗慶後21日表示，一夜暴富的時代已經過去了，現在經營企業更要謹慎持重，保持清醒頭腦，透過做強做大主業，確立和鞏固自己的市場地位，增強抗風險能力。

新浪財經報導，由國務院國資委新聞中心、國務院國資委研究中心、經濟參考報社共同主辦的第二屆中國企業改革發展論壇，21日在北京舉辦。

宗慶後強調，企業應繼續堅守實業強國信念，堅持立足主業，做企業就是要腳踏實地，來不得半點虛假，不能好高騖遠、更不能幻想一夜暴富。

杭州娃哈哈集團董事長宗慶後。國務院國資委新聞中心
杭州娃哈哈集團董事長宗慶後。國務院國資委新聞中心
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