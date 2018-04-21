宗慶後：一夜暴富的時代過去了 做企業不得半點虛假

2018-04-21 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



杭州娃哈哈集團董事長宗慶後21日表示，一夜暴富的時代已經過去了，現在經營企業更要謹慎持重，保持清醒頭腦，透過做強做大主業，確立和鞏固自己的市場地位，增強抗風險能力。

新浪財經報導，由國務院國資委新聞中心、國務院國資委研究中心、經濟參考報社共同主辦的第二屆中國企業改革發展論壇，21日在北京舉辦。