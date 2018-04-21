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趙薇夫婦收購案 可能臨上億元民事索賠

2018-04-21 15:05世界日報 中國新聞組／北京21日電

中國大陸證監會16日晚間公布了對萬家文化的行政處罰決定書和相關人員市場禁入決定書...
中國大陸證監會16日晚間公布了對萬家文化的行政處罰決定書和相關人員市場禁入決定書，駁回了趙薇夫婦、龍薇傳媒、萬家文化及相關當事人的申辯，並公布行政處罰決定書，趙薇夫婦被判5年證券市場禁入和30萬元人民幣（約140萬台幣）罰款。 圖／新華網資料照
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針對龍薇傳媒擬收購萬家文化（現更名祥源文化）案，中國證監會16日公布行政處罰決定書，趙薇夫婦被判5年證券市場禁入和30萬元人民幣（約140萬台幣）罰款，但據了解，除此之外，趙薇夫婦等人可能面臨上億元的民事索賠。

據微信公眾號「中國證券報」報導，相比兩家企業及相關責任人的行政處罰，萬家文化涉嫌證券虛假陳述案後續可能面臨的民事索賠成為最近市場的關注點。業內人士透露，隨著證監會處罰決定的發出，趙薇夫婦、龍薇傳媒以及萬家文化的相關責任人可能面臨上億元的民事索賠。

在證監會正式向萬家文化信披違規當事人公布行政處罰決定的同時，眾多中小散戶及律師已經在醞釀民事索賠事宜，在股吧、律所網站和維權平台上，關於萬家文化虛假陳述維權的信息已經比比皆是。

報導提到，萬商天勤律師事務所合夥人張東表示，早在去年11月份證監會向趙薇夫婦及萬家文化相關責任人下發處罰事先告知書時，律所便開始陸續和部分中小投資者進行集體訴訟的相關溝通。現在隨著證監會處罰決定的落地，此案的民事訴訟將進入實質性推進階段。

對此，張東律師認為，根據萬家文化信披違規造成的影響，並結合A股歷史上相似的案例，此次股民民事索賠的總額應該在億元級別以上，但具體還需看投資者對索賠案的參與程度。

北京民事訴訟趙薇

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