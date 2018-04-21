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易綱：貿易爭端為金融市場和資本流動帶來巨大不確定性

2018-04-21 14:42聯合報 記者林宸誼╱即時報導

中國人民銀行行長易綱20日表示，當前貿易爭端為金融市場和資本流動帶來了巨大不確定性，各方應堅持多邊主義，維護以規則為基礎的多邊貿易體系。中國大陸將進一步推動改革，擴大開放，應對未來挑戰。

中國人民銀行在官網發布，易綱出席在美國華盛頓舉行的二十國集團（G20）財長和央行行長會議時談話。

關於當前全球經濟形勢，各方普遍認為，全球經濟形勢繼續復甦，但下跌風險猶存，貿易保護主義和主要經濟體快於預期的貨幣政策正常化進程，是當前全球經濟面臨的主要風險。

易綱表示，大陸經濟繼續往好的方向前進，主要指標優於預期，2018年第1季度GDP增長6.8%，消費增長強勁，企業利潤改善，就業形勢良好，物價水準穩定，人民幣匯率升值，與此同時，經濟增長的結構和品質繼續改善。

關於未來的工作，各方一致認為要充分利用技術進步帶來的機遇，共同應對技術進步帶來的挑戰，並就此分享了各自國家的經驗。會議同意圍繞稅收、公共支出和支付轉移、市場競爭、數據收集和統計四大政策領域，形成「政策建議清單」，遞交7月G20財長和央行行長會議。

關於加強與非洲合作，該倡議由2017年德國任主席國期間提出，目的在推動非洲國家完善政策框架，改善營商環境，撬動私人部門對非投資。各方普遍歡迎該倡議至今已經取得的進展，期待在投融資領域取得更多成果。

易綱表示，鼓勵私人部門以市場化方式在非洲國家開展投融資至關重要，考慮到在非投資項目普遍期限較長，風險較高，建議充分發揮開發性金融作用，同時保證投融資的可持續性。

他指出，人民銀行與非洲開發銀行在2014年成立了20億美元的非洲共同增長基金，至今運作順利，國家開發銀行成立的中非發展基金，也為非洲國家提供了有力的資金支持，這檔基金充分動員當地力量，保障了投融資的可持續性。

中國人民銀行行長易綱（右前一排）。新浪財經
中國人民銀行行長易綱（右前一排）。新浪財經
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非洲中國人民銀行易綱

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