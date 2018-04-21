FII遲拿不到IPO批文 財經媒體：募資過大

2018-04-21 00:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ╱綜合報導



兩岸資本市場關注的鴻海旗下子公司富士康工業互聯網（FII）赴大陸A股掛牌，雖然早已過會但遲遲拿不到IPO批文。大陸財經媒體證券時報分析，一大原因恐怕在於募資金額過大，達到人民幣272.5億元。

另一檔同樣也受資本市場矚目的獨角獸「寧德時代」，募集資金為人民幣131.2億元，募資與FII一樣都在百億元以上。

報導指出，按照發行審核流程，發審委過會後，需履行一定的會後事項方可獲得批文。

報導說，FII、寧德時代如果要想順利上市，較為可行的方式就是降低募資金額，以後再增發或者發行債券，想一步到位解決募集資金問題，恐怕較難。

日前率先拿到IPO批文，欲打造「醫藥界阿里巴巴」的藥明康德能後來居上，上市速度超越早已過會的FII與寧德時代兩檔獨角獸，很大程度在於「折價」上市，也就是募集資金規模大幅縮水。

4月16日，藥明康德在上交所網站公布的「首次公開發行股票初步詢價及推介公告」顯示，IPO發行數量不超過1.04億股，預計募集資金為人民幣21.3億元，較公司之前預披露的人民幣57.41億元減少63%，計畫投資專案也由10個調減為四個。

藥明康德調整後的募資僅為人民幣20億出頭，這也很好解釋了為何率先拿到IPO批文的是它而不是FII與寧德時代。