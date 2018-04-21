H股全流通 選定聯想試點

2018-04-21 00:04 經濟日報 大陸新聞中心綜合報導



大陸證監會選定聯想控股公司為首家H股全流通試點企業，新聞發言人高莉昨（20）日表示，H股全流通試點準備工作基本就緒，證監會將與香港有關方面溝通，循序漸進，成熟一家推出一家。

香港交易所被視為「H股全流通」的大贏家，未來將會有港幣2.5兆元未流通H股市值獲釋放，佔港股總市值8%，有助刺激港股成交。

H股全流通即為允許在港上市的大陸企業所持有的法人股及國有股，全數轉化H股交易流通。聯想控股半年報顯示，該公司前九大股東持有股份類別均為內資股。

H股是指在大陸境內註冊的香港上市股份，目前港股總共有250檔H股，當中有不少H股是國企，部分股份是向大陸境內投資者發行，被稱為「內資股」。

去年聯想控股建議修改公司章程，新增「內資股可轉換為外資股」，很大可能是為H股全流通作準備。聯想控股昨日在港股市場下跌3.86%，收在港幣24.9元。

這些內資股與在市場流通的A股及H股同股同權，但內資股只能在境內以櫃台買賣（over the counter）進行交易，非全面流通，也就是不可在港股市場上交易，所以就出現內資股的交易作價遠低於A股及H股。

H股全流通將未流通的內資股轉為H股在港股市場上公開交易，業內人士相信會解決「同股同權不同利」的問題，讓內資股從現在不易變現，變成擁有市場定價、處置和抵押的可能性，可以提升港股市交易量。