平安銀Q1淨利增6.1%

2018-04-21 00:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維 ／綜合報導



中國平安旗下平安銀行發布第1季淨利年增6.1%，盈利能力保持穩定，這也是銀行股中的首份季報。

季報顯示，平安銀行第1季營收人民幣280.26億元，年增1.1%，其中非利息淨收入93.39億元，年增5.4%，主要來自信用卡等手續費收入的增加。淨利人民幣65.95億元，年增6.1%。

平安銀行股價昨收報人民幣11.35元，下跌0.12元，跌幅1%。

截至第1季末，平安銀行的資產充足率和核心一級資本充足率分別為11.4%和8.2%，高於10.5%和7.5%監管指標。第1季末該行不良貸款率為1.68%，較去年底下降0.02個百分點。

截至3月底，平安銀三大主要產品之一的信用卡業務，累計新發卡476.2萬張，年增139.6%。

平安銀行稱，第1季該行積極應對外部風險、調整業務結構，將貸款投放到資產品質更好的零售業務，同時嚴格管控增量業務風險，對存量貸款進行全面排查、有序化解。第1季該行計提的資產減值損失為人民幣106.7億元，年減14.2%。

此外，中國工商銀行在香港的海外銀行業務旗艦工銀亞洲也公布2017年淨利年增5%，再創新高。工銀亞洲獲得香港金管局指定為第六家具本地系統重要性銀行，今年1月1日起生效。

工銀亞洲表示，去年盈利能力持續提升，業績再創高，全年淨利為港幣77.7億元，較前一年增加3.7億元；期內平均資收益率及平均普通股本回報率分別為0.96%及9.72%。