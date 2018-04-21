港上市新制 30日接受申請

2018-04-21 00:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維 ／綜合報導



港交所行政總裁李小加。 香港中通社 分享 facebook

香港交易所行政總裁李小加昨（20）日表示，將於下周二（24日）公布上市規則修訂諮詢總結，並於30日開始接受包括同股不同權等新興及創新產業公司上市申請。

在錯過阿里巴巴之後，港交所迎接小米等獨角獸企業上市已經指日可待。李小加重申，港交所收到很多查詢，但不知有多少公司會提出上市申請。

港交所去年12月決定不另設創新板，改為透過對現行《上市規則》作出修訂，容許尚未透過任何主板財務資格測試的生物科技發行人和不同投票權架構（同股不同權）公司赴港上市，並新設便利措施，接納大中華及海外公司赴港第二上市。

根據港交所公布的文件，不同投票權架構公司的預期最低市值須達港幣100億元，若市值低於400億元，須透過於上市前的完整財政年度取得港幣10億元收入的較高收入測試。未有收入公司若根據《主板規則》新增的生物科技公司適用章節申請上市，預期最低市值須達港幣15億元。

經濟學家宋清輝認為，港交所主板引入同股不同權的背景，是港交所面臨來自大陸交易所的競爭外，還要面對來自美國等國家市場的激烈角逐，阿里巴巴赴美上市便是最好例證。

他表示，港交所主板引入同股不同權機制意義重大，等於為高科技、互聯網等類別的大陸企業赴港上市掃清一大障礙。

市場盛傳，小米最快於5月申請港股上市，預計估值在650億至700億美元間，隨後小米考慮將以CDR（中國存託憑證）在A股上市。

經濟觀察網報導，2月8日小米手環生產商華米科技在紐交所上市，此舉被外界解讀為小米整體上市的估值試水溫。有兩種可能，一是A股和港股同時上市，另一是在港交所上市，小米股權架構與阿里巴巴類似，是VIE架構（協定控制模式）。由於小米不是上市公司，其內部股權結構並未對外披露。