上交會上海開幕 打通技術貿易

2018-04-20 02:25 聯合報 新華社



第六屆中國（上海）國際技術進出口交易會昨在上海世博展覽館開幕。

本屆上交會期間，無人駕駛、膠囊機器人、人工智能和生物醫藥等領域內的新技術、新產品將集中亮相。除此之外，上交會還通過整合海內外科技力量和創新成果，積極促進技術貿易發展，打通技術貿易的「最後一公里」。