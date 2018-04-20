江蘇黃橋 做小提琴聞名

2018-04-20 02:25 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



江蘇省泰興市黃橋鎮是共產黨的革命老區，以燒餅聞名，但這裡的孩子幾乎都會拉小提琴。

新華社報導，12歲的李坤宇在黃橋小學讀五年級。這幾天放學後，他和同學們主動留在學校小提琴社團，抓緊排練，立志在即將到來的市級比賽奪得頭名。

在黃橋小學，絕大多數學生都像李坤宇一樣愛拉小提琴。在小學一、二年級，小提琴是必修課；到了高年級，小提琴課又是選修的興趣班。

「同學們很想學，幾乎都從必修課學到了興趣班。小提琴就是我們的玩具。」李坤宇說，因為鎮上每家都有把小提琴，甚至家裏都會做小提琴。

親手造的小提琴 當作禮物

「黃橋戰役」而聞名，約有20萬農民，傳統小吃「黃橋燒餅」也名聲在外。

鎮長王曉雲發現，以前黃橋人都喜歡拿燒餅送客人，而近些年，拿慣了鋤頭的農民，卻習慣挑幾把自己親手造的小提琴作為禮物。

這一變化是因為黃橋已成全球主要的提琴生產基地。

王曉雲說，這裡有230多家提琴生產及配套企業，每年生產各類提琴70餘萬隻，占世界市場的30%以上。黃橋提琴銷往歐美90多個國家，年產值可達24億元人民幣。

在歐洲流行數百年的小提琴，何以成為中國農村一座小鎮名片？66歲的李書知道答案。

李書學徒起家 今開提琴廠

上世紀60年代，北京、上海開始出現提琴廠，幾個在上海造琴的黃橋人回到家鄉辦了個小廠，李書恰是當時的一名學徒工。1971年黃橋造出的第一把小提琴，就出自他的手。

李書如今是黃橋鎮上規模最大的提琴製造廠－鳳靈樂器集團的董事長。「公司產的小提琴出口到美國、德國、義大利等80多個國家，年出口額有2000多萬美元，國外客戶相當認可。

中國造的「西方樂器」想要進入海外市場，並非易事。1995年初，美國AXL國際樂器有限公司要參加世界樂器博覽會，有95種樣品必須在兩個月內出樣，李書抓住這次機會。

「按慣例做出來要三個月，當時又是春節，我們鐵了心加班加點，用53天保質保量完成了任務。」李書說，這次合作打動了客戶，到年底時鳳靈50%的產品通過AXL公司銷往美國市場。

百種小提琴 滿足不同需求

目前鳳靈集團能生產近120種小提琴，價格從幾百到10多萬元（人民幣，下同）不等，能滿足不同需求。但在李書眼中，技術的進步才能讓產品更具競爭力。

「黃橋人不僅要會造琴，還要會拉琴、會賞樂，我們計畫打造一個3.8平方公里的樂器主題小鎮，到2020年成為產值百億元的愛樂之城」。王曉雲說。