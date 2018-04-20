廢五金等32種品項 大陸禁止進口

2018-04-20 02:25 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



大陸生態環境部新聞發言人劉友賓昨在北京表示，為進一步規範固體廢物進口管理，防治環境汙染，將禁止進口廢五金類、廢船、廢汽車壓件、冶煉渣、工業來源廢塑料等32個品種固體廢物。

中新社報導，為進一步規範固體廢物進口管理，防治環境汙染，生態環境部、商務部、發改委 、海關總署對現行的「限制進口類可用作原料的固體廢物目錄」「非限制進口類可用作原料的固體廢物目錄」和「禁止進口固體廢物目錄」進行調整。

生態環境部昨發布調整「進口廢物管理目錄」公告。將廢五金類、廢船、廢汽車壓件、冶煉渣、工業來源廢塑料、廢光盤破碎料、以回收銅為主的廢電機、以回收鋁為主的廢電線等16個品種固體廢物，放入「禁止進口固體廢物目錄」，2018年12月31日起執行。

公告顯示，將不銹鋼廢碎料、鈦廢碎料、鎢廢碎料、鎂廢碎料、釩廢碎料、木廢碎料等16個品種固體廢物，調入「禁止進口固體廢物目錄」，2019年12月31日起執行。

生態環境部官員表示，為維護國家生態環境安全和民眾身體健康，完善固體廢物進口管理制度，分行業、分種類制定禁止固體廢物進口時間表，分批分類調整固體廢物進口管理目錄，運用法律、經濟、行政手段減少進口固體廢物數量。