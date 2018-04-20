上海台灣水果節開鑼 旺來打頭陣

2018-04-20 02:25 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 戴瑞芬 ／上海報導



台灣貿易中心上海代表處首席代表張企申(左二)、屏東農業國際運銷公司總經理徐文莉(左三)等，宣布金鑽蜜糖鳳梨上架開賣。 特派記者戴瑞芬／攝影 分享 facebook 第一批台灣「春季限定」金鑽鳳梨最頂級的蜜糖鳳梨，昨天從屏東產地直供上海精品超市。屏東農業國際運銷公司總經理徐文莉信心十足表示，台灣「旺來」瞄準「不怕貴，只嫌不好」的大陸高端消費，備貨300多個貨櫃，首批100個貨櫃鳳梨已開賣。

上海「台灣水果節」開鑼，台灣貿易中心上海代表處首席代表張企申指出，大陸是台灣最大的農產品出口市場，台灣農產品2017年出口大陸達10.24億美元，占總出口的20.7%；不過，還不及大陸農產品出口到台灣有10.29億美元。

上海台灣水果節開鑼。 特派記者戴瑞芬／攝影 分享 facebook 換句話說，大陸農產品對台灣年出超達2500萬美元，跟台灣做生意，大陸還是占便宜。張企申認為，兩岸貿易市場不對等，即使大陸採取惠台農業措施，但對台灣來說，只有持續深化交流，並加強冷鏈物流等高科技技術提升，台灣才有機會靠高品質、差異化取勝。

上海「台灣水果節」打頭陣的是屏東金鑽鳳梨等級最高的蜜糖鳳梨，屏東農業國際運銷公司總經理徐文莉表示，首批100個貨櫃鳳梨開始在上海上架開賣，備貨總量達300多個貨櫃，預計銷售到5月底。

徐文莉指出，金鑽鳳梨是春季水果，但除了高高屏，嘉義也有牛奶鳳梨、台南有甜蜜蜜鳳梨，尤其在大陸銷路最穩定、人氣第一的台灣水果就是鳳梨，年出口總值高達3701萬美元，年增長50.67％。屏東農業國際運銷公司有計畫聯合高高屏、嘉南的果農，打通產地直供、契作通路，合作拓銷大陸高端消費市場。

除了鳳梨，四季也會重點行銷優質的特色水果，徐文莉透露，春季到上海賣鳳梨，夏天就計畫來賣芒果，除了上海，台灣水果也將登陸北京、深圳各地。

共同推介台灣水果節的北京華圃商貿總經理楊淇鈞表示，屏東金鑽鳳梨從2010年登陸銷售以來，每年3-6月橫掃大陸市場，尤其是高品質的蜜糖金鑽鳳梨更是供不應求，大陸消費者都反映擴大供應量。