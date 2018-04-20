陸對涉稅違法案件 全力打擊

2018-04-20 02:25 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



大陸國家稅務總局稽查局副局長于海春昨在北京說，2018年稅務部門繼續全力打擊虛開（虛開增值稅專用發票）和騙稅（騙取出口退稅）。第一季全國各級稅務機關共檢查虛開和騙稅企業9271戶，認定虛開和接受虛開增值稅專用發票及其他可抵扣憑證121萬份。

中新社報導，在稅務總局舉行的新聞發布會上，于海春表示，近年來，國家稅務總局會同公安部、海關總署、中國人民銀行持續組織開展打擊虛開和騙稅專項行動。2017年全國稅務機關共檢查涉嫌騙稅和虛開企業6.86萬戶，成功查處了一批重大案件，並集中開展部分區域和行業性專項整治。預計2018年全國各級稅務機關立案檢查涉嫌虛開企業將超過6萬戶。

于海春說，近年來，稅務部門將涉及重大稅收違法案件的企業和個人列入稅收違法「黑名單」，並把「黑名單」推送到34個部門開展聯合懲戒，震懾包括虛開、騙稅在內的各類涉稅違法犯罪行為。

截至2018年第一季，累計向相關部門推送聯合懲戒信息9.43萬戶次，在阻止欠稅人出境、限制擔任相關職務、限制融資授信以及政府採購受限等多個領域取得顯著成效。

打擊違法活動的同時，從2015年起稅務部門每年定期開展納稅信用評價工作。國家稅務總局納稅服務司司長孫玉山說，今年將把新設立的企業、評價年度內無生產經營業務收入的企業和適用企業所得稅核定徵收辦法的企業納入評價範圍。評價戶數由2017年的882萬戶增加至2388萬戶。

孫玉山表示，相關數據反映出大陸納稅守信族群穩步增加、失信族群逐步縮小，納稅信用總體狀況持續好轉。在褒揚誠信、懲戒失信的大環境下，納稅人誠信自律意識不斷增強，稅法遵從度也不斷提升。

國家稅務總局還公布廈門琪潤貿易有限公司騙稅案等七起2017年打騙打虛專項行動典型案例。