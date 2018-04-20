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廣州新登記外企 年增99.13%

2018-04-20 02:25聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

廣州市工商局昨指出，2018年第一季廣州市新登記市場主體7.6萬戶，年增31.22%。其中，新登記外商投資企業1595戶，年增99.13%。截至2018年3月末，廣州實有市場主體180.7萬戶。

中新社報導，在新登記市場主體中，新登記企業5.16萬戶，年增43.4%；新登記個體工商戶2.43萬戶，年增17.89%。主要集中在批發和零售業、租賃和商務服務業、科學研究和技術服務業、製造業以及信息傳輸、軟件和信息技術服務業五大行業，占據新登記市場主體總量78.7%。此外，新登記金融業市場主體604戶，年增95.47%。

第一季廣州市新登記私營企業4.6萬戶，個體工商戶2.43萬戶，根據原國家工商總局與國家統計局關於新設立小微企業和個體工商戶的跟蹤調查數據口徑，按照每個企業平均吸納就業7.4人，每個個體工商戶用工2.9人計算，第一季廣州個體私營經濟創造就業機會41萬個，年增34.43％，成為促進廣州市就業創業重要助推器。

此外，廣州市工商局透露，今年第一季該市共查辦各類商標侵權和假冒偽劣商品案件241宗。同時，發出「商標品牌指導站工作手册」，分類指導大型園區、行業協會和廣大企業實施商標品牌戰略，主動為企業提供從商標註册、運用、保護到品牌設計、培育的全方位服務。

創業

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