晉江鞋博會登場 台灣館成亮點

2018-04-20 02:25 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



第二十屆中國（晉江）國際鞋業暨第三屆國際體育產業博覽會19日在福建省晉江市開幕。圖為台灣製鞋機械在鞋博會上受青睞。 （中新社） 分享 facebook 第20屆中國（晉江）國際鞋業暨第三屆國際體育產業博覽會，昨天在有「中國鞋都」之稱的福建省晉江市開幕，有伊朗、孟加拉、阿爾及利亞、摩洛哥等70個國家和地區的企業、採購商和專業買家參加。

中新社報導，晉江市委書記劉文儒說，今年的展會國際氣氛更濃。「鞋博會」邀請義大利、德國、伊朗、巴爾幹半島等十多個「一帶一路」沿線國家的大使、商務參讚等組成「一帶一路」外交官代表團，參加展會並進行經貿洽談對接。

此外，組委會還組織巴西、俄羅斯、印度及東南亞等「一帶一路」沿線國家和地區的專業採購商和買家團參會，提升展會經濟效益。

劉文儒表示，「晉江鞋博會」20年來不斷拓展，成為海內外業界展示實力、共謀商機、互利共贏的重要平台，更成為晉江擴大開放、加強國際交流、展示城市形象的重要窗口。

作為世界鞋業技術最發達的地區之一，台灣的鞋機產業尤其有名，而晉江鞋產業規模大、產業鏈完整，兩地互補性強。自第八屆「鞋博會」首次設立以來，台灣館始終是「鞋博會」最突出的亮點之一。今年台灣製鞋公會、台灣機械公會繼續組團參展。

台灣機械公會、製鞋機械業專業委員會會長侯景忠表示，今年參加晉江鞋博會的台灣企業有20多家，設有100多個攤位。兩岸鞋業透過「鞋博會」這個平台，尤其在智能鞋機等方面合作愈加緊密，攜手共拓「一帶一路」沿線市場。

2017年晉江先後獲得2020年第18屆世界中學生運動會和國際大學生體育聯合會世界杯連續四屆的舉辦權。以此為契機，「晉江鞋博會」設立「一帶一路」品牌館、國際流行趨勢館等十多個特色館，集聚更多高端體育產業鏈資源，提升招商對接效果。