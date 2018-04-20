就職滿月 陸人行行長易綱「射4箭」

2018-04-20 00:27 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ／綜合報導



中國人民銀行行長易綱。（取自觀察者網） 分享 facebook

中國人民銀行行長易綱昨天就職滿月，他與副行長郭樹清的「易郭配」過去一個月來動作頻頻，一連射出第三方支付對外開放等四箭。

澎湃新聞報導，易綱上任後的第一箭，是瞄準第三方支付的對外開放。三月廿一日，人行發布公告，明確外商投資支付機構的准入和監管政策，將和內資機構相同，這意味外商投資支付機構准入限制正式鬆綁。

對外資開放第三方支付市場，僅是易綱上任後加大對外開放的起手式。四月十一日，易綱一口氣公布十一項將在今年實施的金融開放措施，其中六項大部分要在六月底完成、五項在年底前推出。此外，他也宣布繼滬港通、深港通後，大陸還將爭取於今年內開通「滬倫通」。

其中將在一個半月內落實的金融開放措施，涉及金融機構外資股比的放鬆、金融市場開放擴大和外資准入的鬆綁。

易綱的第二箭，則是針對三月廿二日美國聯準會今年的首次加息，人行祭出上調逆回購操作利率五個基點。他還強調，目前人行實行的是穩健中性的貨幣政策，並沒有量化寬鬆政策及零利率政策。

第三箭則是市場傳出人行將鬆綁商業銀行存款利率上限限制。財新網報導，人行其實是根據不同類銀行，分別在一定程度上放寬大額存單利率上限，並非鬆綁全部存款利率。

易綱認為，在有序開放存貸款利率管制的同時，努力培育金融市場基準利率體系的形成，健全市場利率定價自律機制，完善中央銀行利率調控和傳導機制，推動貨幣政策從以數量型調控為主，向以價格型調控為主轉變。

易綱的第四箭，則是一舉多得的新型降準。在他上任的第卅天，人行出乎市場意外地宣布，自四月廿五日起下調大型商業銀行、股份制商銀、城市、農村商銀、和外資銀行的人民幣存款準備金率一個百分點。這也是人行繼一月廿五日的「春節訂製版」降準兩個百分點之後，今年再度定向降準。

雖然人行強調本次創新型降準並不改變穩健中性的貨幣政策取向，但市場解讀，本次降準可以理解為大陸貨幣政策正常化的開端，下階段降準仍有空間。