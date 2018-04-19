股票債券房產 中國市場潛力大

2018-04-19 12:38 世界日報 記者 世界日報 記者 金春香 紐約報導



彭博(Bloomberg)自上月宣布將人民幣計價債券納入彭博巴克萊全球綜合指數後，投資中國債券市場再次成為全球金融市場的熱議話題，18日由彭博有限合夥企業(Bloomberg LP)和美國中國總商會(CGCC)共同舉辦的「2018年國際金融與基礎設施合作論壇」上，彭博、渣打銀行、中國銀行、中銀國際等重要金融機構的業界人士指出，中國金融市場曾多次被唱衰，但事實上中國股票、債券和房產市場仍有未開發領域，潛在很多機遇，需要挖掘。

中銀國際首席經濟學家Ken Swong指出，中國居民的房產資產占家庭財富的七成以上，而美國民眾房產資產只占家庭財產的二成至三成之間，不過中國國家主席習近平去年在19大會議上就強調，房屋是用來居住的、不是用來炒的，中國房地產調控效果在逐漸顯現。

此外，Swong認為中國GDP被低估，中國企業賺錢能力同樣被低估，據福布斯最新出台的數據顯示，全球利潤最高20家企業中，中國企業占七家。中國金融市場曾多次被預言會產生震盪，但事實上機遇遠大於裂痕。

中國人民銀行美洲代表處首席代表宋湘燕表示，中國最近公布的金融業改革開放新舉措，將給外國投資者擴展中國業務開啟新的窗口。新舉措和政策將進一步開放金融領域，歡迎外國金融機構進駐中國市場的同時，推動中國金融企業參與國際市場，同時注重風險防範體系的完善和金融監管能力的提升。