美國「232調查」後 大陸鋼鋁遭遇多國聯手圍堵

2018-04-18 22:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



4月16日以來，大陸鋼鐵、鋁及相關鋼鐵製品接連遭遇來自台灣、美國和澳洲的反傾銷及反補貼（雙反）調查。蘭格鋼鐵研究中心主任王國清在接受《澎湃新聞》採訪時表示，「『232調查』引發全球性鋼鋁關稅之後，有一些國家為了關稅豁免，可能會和美國達成共同抵制中國鋼鐵出口，目前看來有這一趨勢。」

16日，台灣公告，決定對自中國大陸進口的特定碳鋼冷軋鋼品，不銹鋼熱軋鋼品，鍍鋅、鋅合金扁軋鋼品、碳鋼鋼板、不銹鋼冷軋鋼品等五類鋼鐵產品發起反補貼調查；同時，對特定碳鋼冷軋鋼品，不銹鋼熱軋鋼品發起反傾銷調查。

緊接著在17日，美國商務部部長羅斯宣布，對產自中國的鋼制輪轂產品發起反傾銷和反補貼調查。當天，美國商務部還初裁從中國進口的通用鋁合金板存在補貼行為。

18日，澳洲反傾銷委員會發布公告，正式對原產於中國的鐵道輪轂發起反傾銷與反補貼調查，同時對原產於法國的該產品發起反傾銷調查。據澳洲統計，2017年中國對澳出口涉案產品770萬美元。

澎湃新聞稱，值得注意的是，除了台灣、美國和澳洲的密集「雙反」之外，墨西哥、哥倫比亞、巴西等國也都在3月對中國相關鋼鐵產品發起「雙反」調查。此外，部分國家還發起了保障措施調查。

報導稱，本輪全球鋼鋁貿易混亂和恐慌，始於美國總統川普的鋼鋁全球性關稅。3月1日，川普無視反對陣營意見，在白宮發表講話宣布將對鋼鐵和鋁產品分別徵收25%和10%的全球性關稅。一周後，川普正式簽署命令。隨後在3月23日，關稅措施正式生效。

同時，川普手持關稅大棒和多國談判，最終，歐盟、澳洲、加拿大、墨西哥、阿根廷、韓國和巴西率先獲得暫時關稅豁免。其中，韓國用汽車市場換回了永久性豁免。

澎湃新聞指出，3月至今密集對中國鋼鐵發起「雙反」調查以及發起保障措施調查的國家，基本都在美國關稅豁免名單中。

不過，對於美澳等接連對中國鋼鋁發起攻勢，王國清認為不必過於擔憂。「中國鋼鐵主要用於本國消費，出口比例實際上很小。」2017年，中國出口鋼材7,543萬噸，下降30.5%。而當年中國粗鋼產量8.32億噸，亦即出口鋼材占鋼材中國總量不到10%。

近三年數據顯示，東南亞、韓國、中東才是中國鋼材出口的主要目的地，這三個區域鋼材出口數量已占到中國鋼材出口50%以上。