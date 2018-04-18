親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

旅日撿到「台灣鯛民」手機 他怒送45公里外警局

外國學者用「醜陋」形容台大校長遴選 學者：難過

美國「232調查」後 大陸鋼鋁遭遇多國聯手圍堵

2018-04-18 22:49聯合報 記者林則宏╱即時報導

4月16日以來，大陸鋼鐵、鋁及相關鋼鐵製品接連遭遇來自台灣、美國和澳洲反傾銷及反補貼（雙反）調查。蘭格鋼鐵研究中心主任王國清在接受《澎湃新聞》採訪時表示，「『232調查』引發全球性鋼鋁關稅之後，有一些國家為了關稅豁免，可能會和美國達成共同抵制中國鋼鐵出口，目前看來有這一趨勢。」

16日，台灣公告，決定對自中國大陸進口的特定碳鋼冷軋鋼品，不銹鋼熱軋鋼品，鍍鋅、鋅合金扁軋鋼品、碳鋼鋼板、不銹鋼冷軋鋼品等五類鋼鐵產品發起反補貼調查；同時，對特定碳鋼冷軋鋼品，不銹鋼熱軋鋼品發起反傾銷調查。

緊接著在17日，美國商務部部長羅斯宣布，對產自中國的鋼制輪轂產品發起反傾銷和反補貼調查。當天，美國商務部還初裁從中國進口的通用鋁合金板存在補貼行為。

18日，澳洲反傾銷委員會發布公告，正式對原產於中國的鐵道輪轂發起反傾銷與反補貼調查，同時對原產於法國的該產品發起反傾銷調查。據澳洲統計，2017年中國對澳出口涉案產品770萬美元。

澎湃新聞稱，值得注意的是，除了台灣、美國和澳洲的密集「雙反」之外，墨西哥、哥倫比亞、巴西等國也都在3月對中國相關鋼鐵產品發起「雙反」調查。此外，部分國家還發起了保障措施調查。

報導稱，本輪全球鋼鋁貿易混亂和恐慌，始於美國總統川普的鋼鋁全球性關稅。3月1日，川普無視反對陣營意見，在白宮發表講話宣布將對鋼鐵和鋁產品分別徵收25%和10%的全球性關稅。一周後，川普正式簽署命令。隨後在3月23日，關稅措施正式生效。

同時，川普手持關稅大棒和多國談判，最終，歐盟、澳洲、加拿大、墨西哥、阿根廷、韓國和巴西率先獲得暫時關稅豁免。其中，韓國用汽車市場換回了永久性豁免。

澎湃新聞指出，3月至今密集對中國鋼鐵發起「雙反」調查以及發起保障措施調查的國家，基本都在美國關稅豁免名單中。

不過，對於美澳等接連對中國鋼鋁發起攻勢，王國清認為不必過於擔憂。「中國鋼鐵主要用於本國消費，出口比例實際上很小。」2017年，中國出口鋼材7,543萬噸，下降30.5%。而當年中國粗鋼產量8.32億噸，亦即出口鋼材占鋼材中國總量不到10%。

近三年數據顯示，東南亞、韓國、中東才是中國鋼材出口的主要目的地，這三個區域鋼材出口數量已占到中國鋼材出口50%以上。

反傾銷澳洲川普

相關新聞

陸官媒齊聲呼籲 發展國產晶片不能再拖

2018-04-18 22:28

美封殺中興通訊後 華為、阿里巴巴也被盯上了！

2018-04-18 15:30

陸宣布內外資企業在「中國製造2025」享同等待遇

2018-04-18 14:27

美制裁中興 摩擦升級 …中國對美國高粱實施臨時反傾銷

2018-04-18 17:18

紐時：中共介入內部管理 成在華外企新挑戰

2018-04-18 17:13

華融資產董事長賴小民涉違紀違法 受查

2018-04-18 15:33

華為解雇5美籍員工 稱正常業務調整

2018-04-18 14:11

吵歸吵 中國2月仍增持85億美元美債

2018-04-18 12:39

金融大老虎落馬 華融董座賴小民被查

2018-04-18 10:22

中國人行降準 投顧：穩定流動性及金融市場

2018-04-18 10:07

陸首屆進口博覽會 蓄勢待發

2018-04-18 04:17

津洽會閉幕 招資逾千億人民幣

2018-04-18 04:17

攜手中東歐 陸拓寬經貿通道

2018-04-18 04:17

天津生鮮展 全球300企業對話

2018-04-18 04:17

打造絲綢之路 鄭州5年有成

2018-04-18 04:17

陸股解碼／內需三題材 紅火

2018-04-18 01:18

普陀山A股IPO 喊卡

2018-04-18 01:18

李嘉誠增持長實股 三年首見

2018-04-18 01:18

EcoTalk／中美貿易角力 才正要開始

2018-04-18 01:16

人行整頓虛擬幣 挖礦機價格腰斬

2018-04-18 01:16

大意外 大陸3月鋼鐵產量增加

2018-04-18 01:16

大陸三產業 外資全鬆綁

2018-04-18 01:16

陸股去年日均交易金額 達3,082億人民幣

2018-04-18 01:14

大陸銀行搶錢大戰 開打

2018-04-18 01:08

陸全國城鎮調查失業率5% 優於預期目標

2018-04-18 01:08

陸首季GDP增6.8% 兩年新低

2018-04-18 01:08

人行降準釋放資金流動性 股匯債房利多

2018-04-18 01:04

人行定向降準 放錢1.8兆

2018-04-18 01:03

紅色i8在陸開賣 四天就跌價

2018-04-18 01:00

大陸報復！對美高粱實施臨時反傾銷

2018-04-18 00:29

船舶、飛機製造業 陸取消外資股比限制

2018-04-18 00:16

人行降準 釋出1.9兆銀彈投放銀行業

2018-04-18 00:12

大陸首季GDP成長6.8% 仍存下滑壓力

2018-04-18 00:09

人行宣布定向降準1個百分點釋放人民幣4,000億

2018-04-17 19:27

普陀山將撤回IPO申請 名稱使用須取得管理部門意見

2018-04-17 19:06

趙薇夫婦被罰 新華社列出市場關注的五大焦點

2018-04-17 15:50

大陸宣布 18日對美國進口高粱課徵高額反傾銷稅

2018-04-17 15:47

大陸商務部：對原產美國進口高粱實施臨時反傾銷

2018-04-17 14:53

中興通訊遭美國封殺 陸揚言隨時準備採取必要措施

2018-04-17 14:32
看更多

熱門文章

學生刮傷百萬名車主動認賠 車主行為讓網友讚爆

2018-04-18 16:55

美封殺中興通訊後 華為、阿里巴巴也被盯上了！

2018-04-18 15:30

紅色i8在陸開賣 四天就跌價

2018-04-18 01:00

人行定向降準 放錢1.8兆

2018-04-18 01:03

台海軍演警告美台？中共駐美大使：希望和平統一

2018-04-18 09:58

金正恩「熊抱」習特使 懸掛巨幅習近平畫像

2018-04-18 17:04

華為解雇5美籍員工 稱正常業務調整

2018-04-18 14:11

陸宣布內外資企業在「中國製造2025」享同等待遇

2018-04-18 14:27

美味驚豔！ 蘭州拉麵30秘招 「洋弟子」跨海也要學

2018-04-18 12:00

五一長假起 海南旅遊擴大59國入境免簽

2018-04-18 11:15

劉結一會見林明溱 「續推縣市交流各領域合作」

2018-04-18 14:49

中國人行降準 投顧：穩定流動性及金融市場

2018-04-18 10:07

劉結一會見南投、花蓮縣長 強調大陸將落實惠台措施

2018-04-18 18:51

全球最賺錢銀行在中國 陸4大行盆滿缽滿

2018-04-18 15:43

金融大老虎落馬 華融董座賴小民被查

2018-04-18 10:22

回揚州老家祭祖 94歲江澤民健康良好

2018-04-18 00:14

陸官媒齊聲呼籲 發展國產晶片不能再拖

2018-04-18 22:28

人行降準 釋出1.9兆銀彈投放銀行業

2018-04-18 00:12

打造絲綢之路 鄭州5年有成

2018-04-18 04:17

CNN：習近平近期將訪北韓

2018-04-18 15:11

陸首季GDP增6.8% 兩年新低

2018-04-18 01:08

閱兵後南海訓練…航母編隊實兵對抗 殲15輪番起降

2018-04-18 17:18

陸人客製化遊歐 東歐受歡迎

2018-04-18 04:18

習近平青年時期舊照曝光 與父親習仲勛同巡海南

2018-04-18 17:18

安徽地下兵工廠 8個月製70萬鉛彈銷全陸

2018-04-18 10:45

人行降準釋放資金流動性 股匯債房利多

2018-04-18 01:04

中國官媒採訪山西國企汙染 遭村幹部扣留

2018-04-18 12:43

談陸惠台31條 傅崐萁：給台人更多成功機會

2018-04-18 16:50

北理工唯一「開坦克」專業 女生也能上手

2018-04-18 15:19

習近平提「廁所革命」 日本瞄準商機

2018-04-18 14:26

破壞西什庫教堂文物 北京愛國會遭罰近百萬

2018-04-18 13:06

香港中文大學校長：校園內可談港獨 但不鼓吹

2018-04-18 13:42

人行整頓虛擬幣 挖礦機價格腰斬

2018-04-18 01:16

整治低俗！中國關黃色平台 學者：爹媽不低俗，你哪來的？

2018-04-17 23:07

高官相繼訪日 日媒：王岐山下指導棋 分化日美同盟

2018-04-18 15:30

大陸三產業 外資全鬆綁

2018-04-18 01:16

1年激瘦34公斤 28歲杭州蕭山胖妹變女神

2018-04-18 15:26

「內涵段子」遭下架後 「抖音」也被約談整改

2018-04-18 22:05

美制裁中興 摩擦升級 …中國對美國高粱實施臨時反傾銷

2018-04-18 17:18

曲解修憲原意？英媒：習自稱「反對終身統治」

2018-04-18 16:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top