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建行攻金融科技 槓BAT

2018-04-19 03:35經濟日報 記者李仲維／綜合報導

建行日前在上海開出大陸首家「無人銀行」。 中新社
建行日前在上海開出大陸首家「無人銀行」。 中新社
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正在被互聯網公司「顛覆」的傳統商業銀行正式反擊。中國建設銀行100%持股的建信金融科技公司昨（18）日在上海揭牌，這也是國有大行成立的首家銀行系金融科技公司。

建行董事長田國立今年3月在2017年業績發布會上曾表示，近些年來傳統銀行一直備受金融科技公司的折磨，「現在我們可以說，老銀行也要顛覆它們了」。

澎湃新聞報導，建信金融科技註冊資本人民幣16億元（約新台幣75億元），由建銀國際（控股）透過旗下全資公司全資持股，法定代表人由建行副行長龐秀生擔任，建行資訊技術管理部總經理朱玉紅擔任副董事長。

建行表示，建信金融科技的經營範圍包括軟體科技、平台營運，以及金融資訊服務等，主要的服務對象是建設銀行集團及所屬的子公司，並將進行科技能力的外聯輸出。其中，建行已經與多家金融機構簽署合作備忘錄，共用建行去年上線的新一代核心系統，或讓建行給他們提供諮詢，支持他們的信貸系統的開發。

據瞭解，建信金融科技目前的研發中心團隊全部由建行內部構成，初期規模為3,000人左右，未來可能對外招募人手。

至於建信金融科技與螞蟻金服、京東金融等公司有何不同？公司表示，主要是想輸出更多的金融共用經驗，包括風險管理的經驗，公司與互聯網金融科技公司都是非常好的合作夥伴，各有所長。

2017年，國有銀行紛紛與互聯網巨頭聯手進行戰略合作，包括建行聯手阿里巴巴和螞蟻金服、農行聯手百度、工行結盟京東、中行聯手騰訊。

建信金融科技副董事長朱玉紅表示，BAT（百度、阿里巴巴、騰訊）等互聯網公司都是利用科技試圖來做金融，涉及的金融領域主要集中在支付、小額的消費信貸等，這與傳統金融機構的業務範圍不可同日而語，不過銀行與騰訊、阿里等在技術上各有長項，未來合作是情理之中的事。

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