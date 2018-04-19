上海第一季GDP 增長6.8%

2018-04-19 03:48 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



上海市統計局昨舉行記者會，發布2018年第一季經濟數據，顯示上海全市生產總值7863.40億元（人民幣，下同），比去年同期增長6.8%，增速與去年同期持平。

澎湃新聞報導，今年第一季上海經濟延續穩中好轉趨勢。據抽樣調查，全市居民人均可支配收入1萬7277元，比去年同期增長9.1%，扣除價格因素，實際增長7.2%。全市新增就業職位17.51萬個，比去年同期增加7800個。截至3月底，全市城鎮登記失業人數20.86萬人，較去年同期少1.74萬人。

第一季物價平穩，全市居民消費價格比去年同期上漲1.8%，漲幅回落0.4個百分點。從八大類別看，食品菸酒價格上漲3%，衣著價格下降1.8%，居住價格下降0.1%，生活用品及服務價格上漲1.4%，交通和通信價格上漲3.9%，教育文化和娛樂價格上漲4.3%，醫療保健價格上漲2.4%，其他用品和服務價格上漲2.6%。

第一季上海全市工業生產者出廠價格比去年同期上漲1.9%，增速回落2.4個百分點；工業生產者購進價格上漲4%，增速回落8.8個百分點。

上海全市規模以上工業第一季總產值8360.87億元，比去年同期增長6%。六個重點行業工業總產值5675.2億元，增長5.9%。其中，汽車製造業增長11.6%，生物醫藥製造業增長16.1%，成套設備製造業增長7.2%，電子資訊產品製造業增長5.0%，石油化工及精細化工製造業下降1.9%，精品鋼材製造業下降7%。

全市戰略性新興產業製造業總產值2431.64億元，比去年同期增長8.2%。其中，新能源汽車增長51.0%，新能源增長16.3%，生物醫藥增長16.1%，新一代資訊技術增長11.4%，高端裝備增長7.1%，節能環保增長5.6%，新材料增長0.4%。

第一季上海全市完成固定資產投資總額1417.28億元，比去年同期增長7.7%。從主要領域看，城市基礎設施投資237.16億元，比去年同期增長15.1%；房地產開發投資909.39億元，增長4.6%;工業投資168.42億元，增長13.9%。