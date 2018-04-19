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昆山取經 100企業家赴台培訓

2018-04-19 03:48聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

昆山市台指出，2018年度首批昆山百名企業家赴台研習班日前結業。企業家們表示將借鑒台灣先進經驗，助力兩岸深度融合。

新華社報導，2017年起，昆山市與台灣電電公會開展供應鏈金融、工業汙染防治、企業赴國際展覽場域拓銷、半導體產業研究、「三個一百」人才專案五項專案合作。其中，「三個一百」專案包括暑期台灣學生100人至昆山實習、昆山企業100人至台灣研習、昆山企業100位中高階經理人培訓專班三項活動。此次研習班是昆山市「三個一百」專案的第二項活動。

2018年度首批昆山百名企業家赴台研習班26位學員，4月11日至16日前往台灣研習交流。期間，學員系統學習了台資企業管理文化，並深入台塑企業文化館、研華科技、新竹科學園區探索館及多所大學參訪，探析台灣先進管理經驗、人才培育經驗等。昆山市委常委、統戰部部長金銘說，台灣在科技、文創、醫療、養老等領域具有先進經驗，在研發技術、人才培育、精細化服務等方面值得學習借鑒。

「最好的風景在路上。」昆山盛希控股集團潘敬根說，新竹科學園區的項目定位和完善細緻的配套服務，台灣高校領先的科技和面向未來的課程規劃為自己留下深刻印象。

來自昆山開建的企業家蔣秀珍認為，清晰了解台灣與大陸產業的優劣勢，找準互補產業或特定產業進行深度合作，才能開創兩岸產業新局。

「在短暫的七天學習中，我們多方面體驗台灣企業文化、社會生活情況。希望通過研習加深對台灣的理解，增加合作機會。」昆山傑天諮詢有限公司董事長陳文義說。

赴台研習結束後，昆山市還將組織台灣產業界專家及教授到昆授課，並輔以網路遠程教學。台灣電電公會秘書長林以專說，昆山市強調以人才引領，提升產業競爭力，非常有遠見。電電公會希望在人才專案中扮演更積極的引導角色。

半導體文創高校

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