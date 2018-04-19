世界房車大會 全球聚焦上海

2018-04-19 03:48 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



第四屆世界房車大會今年秋天將在上海舉行。來自中國大陸、澳洲、德國、美國等國家和地區房車、營地及相關業內人士將齊聚申城，聚焦全球房車業發展未來趨勢，洞察中國大陸市場，把脈房車產業發展的未來，推動中國大陸房車及相關旅遊產業升級。

中新網報導，世界房車大會是全球房車產業資訊溝通、成果共用、相互瞭解、交流合作的平台。隨著中國大陸旅遊消費不斷升級，房車文化日漸普及，房車出行，以及與之緊密相關的露營及其它戶外運動正在成為一種新的生活方式。中國大陸房車產業蓄力待發，受到消費市場的青睞。

大會由世界房車大會指導委員會和上海市交通運輸行業協會共同主辦，會議將設有多個分論壇，討論房車租賃及市場推廣；房車產品創新、市場趨勢；營地規劃設計、運營的成功經驗、現狀及趨勢等議題。主辦方表示，此次會議旨在讓房車大國知曉中國大陸市場，也希望中國大陸瞭解學習世界房車發展、營地管理的先進經驗，開拓國際視野，促進中國大陸房車業與世界各國房車業界的合作。

談及本屆世界房車大會緣何「花落」上海？第四屆世界房車大會組委會主任、上海市交通運輸行業協會常務副會長兼秘書長周淮認為，中國大陸房車旅遊產業發展趨勢強勁，未來幾年中國大陸房車旅遊產業發展的潛力巨大。

周淮表示，在上海舉辦世界房車大會將起到示範引領效應，發揮上海中心城市的聚焦功能、長三角和長江經濟帶區域的輻射功能、世界和中國大陸房車產業的聯動功能。此外，論壇還將為努力解決房車旅遊產業發展中遇到的一系列瓶頸問題，提出新思路新對策，促進中國大陸與世界房車旅遊產業互動發展。

自2015年以來，中國大陸相繼推出一系列促進房車旅遊發展的文件，這些文件和政策為增強房車旅遊發展新功能，構建共建共享新格局，以及加快中國大陸房車旅遊產業發展，提供重要保證。