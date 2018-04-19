線上進口博覽會 在滬「上線」

2018-04-19 03:48 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



中國國際進口博覽會「6天+365天」一站式交易服務平台，昨天上線。

中新社報導，東浩蘭生集團與上海市貿促會聯手成立的合資公司—上海國際進口交易服務有限公司，主要負責進口博覽會「6天+365天」一站式交易服務平台的設計、規劃、建設和運營。東浩蘭生集團董事長王強形容該平台是「永不落幕的線上進口博覽會」。

王強指出，「6天+365天」一站式交易服務平台是匯聚全球最新產品和技術的大平台，是供貨商和採購商溝通、交流的大平台，致力使供應商和採購商精準對接，促進雙方交易。

目前平台已經集聚一批優秀的會展、金融、電商和諮詢中介企業，可以為供應商和採購商提供專業化的服務。

上海市商務委員會主任尚玉英則稱，「6天+365天」一站式交易服務平台是「為期6天的進口博覽會結束後線上延續」，是全世界優質商品進入中國市場的一個新通路。

「6天+365天」一站式交易服務平台包含3D虛擬展廳展示、政策法規資訊、在線交易、綜合服務等多項功能，為各國商品、服務和技術進入中國市場提供全方位交易促進服務。而中國四大採購商聯盟即大型零售採購商聯盟、綜合貿易服務商聯盟、跨境電商聯盟、展示展銷平台聯盟，都將對接該平台，促進進口交易。

由大陸商務部、上海市政府主辦的首屆中國國際進口博覽會，將於今年11月5日至10日在上海國家會展中心舉辦。這是世界上首個以進口為主題的國家級展會。