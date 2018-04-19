陸發改委：內外資企業將享同等待遇

2018-04-19 03:48 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



大陸國家發改委政策研究室主任兼委新聞發言人嚴鵬程（取自《中國網》） 分享 facebook 大陸國家發改委新聞發言人嚴鵬程昨天表示，為改善外商投資環境，在資質許可、政府採購、標準制定、「中國製造2025」政策、科技計畫項目、企業上市、註冊登記等方面，給予內外資企業同等待遇。

澎湃新聞報導，嚴鵬程昨在記者會上指出，關於外商投資負面清單，去年推出的2017年版「外商投資產業指導目錄」，首次提出在全大陸範圍內適用外商投資負面清單，作為對外商投資實行准入前國民待遇加負面清單管理模式的基本依據。通過這個清單，外資市場准入規定一目了然。

清單之外的領域，原則上實行備案管理、不得限制外人投資。2017年版清單有63項限制，比2015年版「外商投資產業指導目錄」減少30項。

制定新的外商投資負面清單，有兩個特點。一方面，要進一步大幅減少限制，不僅是數量上減少，更重要的是推動重點領域開放。這次修訂，除包括金融、汽車領域對外開放措施外，還將在能源、資源、基礎設施、交通運輸、商貿流通、專業服務等領域，提出一批新開放措施。

另一方面，要增強可預期性，改變以往「一次一放」的開放模式，將一次性列出部分行業未來幾年開放的路線圖時間表，明確過渡期。

嚴鵬程表示，在改善外商投資環境方面將採取更大力度的措施：一是加快營造公平競爭環境。在資質許可、政府採購、標準制定、「中國製造2025」政策、科技計畫項目、企業上市、註冊登記等方面，給予內外資企業同等待遇。

二是提高投資便利化水準。落實外商投資准入前國民待遇加負面清單管理制度，負面清單之外簡化管理程式。全面實行外商投資企業工商登記與商務備案「單一視窗、單一表格」。對接國際標準，在開辦企業、辦理施工許可、跨境貿易等方面大幅縮減時間。

三是加強法治化環境建設。擴大智慧財產權執法，保護外商投資各類合法權益。加快制定外資基礎性法律，以法律形式確定投資保護、投資促進、公平競爭、投資管理等基本制度。