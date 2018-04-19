北上廣房價回溫 深圳連18個月止漲

2018-04-19 03:48 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



受庫存規模不足和近期高端樓盤積極入市的影響，北京、上海、廣州三個城市新建商品住宅價格環比微漲，深圳則連續18個月維持下跌或持平局面。從年增率來看，一線城市新建商品住宅銷售價格下降0.6%。

中新社報導，大陸國家統計局昨發布數據顯示，3月大陸70個大中城市中，55個城市新建商品住宅價格較上月上漲，10個城市新房價格下跌，五個城市房價持平。最高漲幅為2.1%，最低為下降0.4%。

與2月相比，70個大中城市中，房價環比上漲的城市數量明顯增加，持平和下跌城市數量減少。從城市排行可以看出，海口、秦皇島和長春等樓市上漲較快，在環比增幅中位於前三。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，海口樓市上漲較快，在於海南經濟特區建立30周年，各類潛在上漲因素大；秦皇島和京津冀的概念炒作有關；對長春等市場來說，則標誌著東北市場的價格崛起現象。從年增率來看，北海、昆明和瀋陽價格上漲過快，類似城市需要警惕政策收緊的風險。

大陸國家統計局數據顯示，2018年3月，大陸15個一線和熱點二線城市中，包括北京、上海、廣州在內的六個城市新建商品住宅價格環比上漲，天津和合肥兩個城市房價持平，深圳、鄭州等7個城市環比下跌。而2月15個一線和熱點二線城市中，僅天津微漲0.1%，鄭州和成都兩個城市房價持平，包括北上廣深在內的12個城市房價環比下跌。

嚴躍進表示，一線城市從去年下半年開始，就陸續出現房價環比下跌現象，現在出現上漲與兩種因素有關：一是此類城市的庫存規模確實不足，房價漲易跌難；二是近期高端樓盤積極入市，或在一定程度上影響價格。

值得注意的是，2016年10月以來，受調控政策影響，深圳新建商品住宅價格環比已連續18個月保持下跌或持平狀態。從年增幅度看，深圳新建商品住宅價格相對去年同期下跌2.3%，下跌幅度居一線城市之首。