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人行降存款準備率 投信估有利陸股債市

2018-04-18 22:43中央社 台北18日電

中國大陸人民銀行宣布，自25日起定向降準（存款準備率）1個百分點，投信業者認為，直接降準貨幣乘數效果大，不但對債市是利多，也有穩定股市的作用。

人行表示，為引導金融機構加大對小微企業的支持力道，增加銀行體系資金的穩定性、優化流動性結構，4月25日起下調大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存款準備率1個百分點，用降準釋放的資金償還從人行借出的中期借貸便利(MLF)。

宏利中國高收益債券基金經理人陳培倫。 聯合報系資料照片
宏利中國高收益債券基金經理人陳培倫。 聯合報系資料照片
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宏利中國高收益債券基金經理人陳培倫表示，中國大陸總體經濟尚稱穩定，但是在資金成本較高的中期借貸便利陸續到期後，以資金成本較低的降準來取代作為融資工具，可望對銀行與企業融資都帶來實質助益。

陳培倫指出，由於中國大陸債市的實質殖利率較高，金融去槓桿化的衝擊自去年來已經消化得差不多，加上今年人行有望再度透過降準持續置換中期借貸便利，今年的中國大陸債市潛在空間將可期待。

日盛中國高收益債券基金經理人鄭易芸表示，此次定向降準預估釋放人民幣1.3兆元的流動性，其中9000億元資金用來償還持有未到期的MLF，在目前的時間點上有利於債券價格繼續上漲，不僅在於市場流動性會得到補充，另一方面也在貨幣層面上緩解貿易爭端發酵對中國大陸國內經濟的壓力。

日盛中國戰略A股基金經理人黃上修分析，短期內美中貿易關係緊張以及商業銀行存款利率浮動上限預期，在一定程度上提高市場悲觀情緒，定向降準客觀上有利於緩解市場悲觀情緒，對於目前A股市場止穩有積極作用。

債市

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