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大陸銀行搶錢大戰 開打

2018-04-18 01:08經濟日報 記者林則宏／綜合報導

在日前傳出，大陸央行有意放寬商業銀行存款利率上限後，部分銀行已開始上調大額存單利率，積極「搶錢」。其中，建設銀行14日率先推出一年期利率2.175%的大額存單，較人行基準利率上調45%，存款門檻為人民幣30萬元，多家銀行隨後也紛紛跟進。

中國人民銀行（大陸央行）行長易綱日前在博鰲論壇上表示，目前中國仍存在利率「雙軌制」，一是人行公告的基準利率，一是市場利率，但允許商業銀行根據市場情況，對存貸款利率按基準利率有所上浮或下降。

易綱當時說，未來的目標是逐漸使這兩條利率軌道逐漸融合，更向市場利率統一。

財新網指出，人行第一步將根據不同類型銀行分不同程度放寬大額存單利率上限，而非一步到位放開全部存款利率。國有大型銀行、股份制銀行和城商行、農商行的大額存單上限分別由原本的1.4倍、1.42倍、1.45倍，調整為1.5倍、1.52倍、1.55倍。

建設銀行上周六已率先推出一年期利率2.175%的大額存單。緊接著，農業銀行16日也推出較基準利率提高45%的一個月、三個月、六個月、一年期大額存單。

股份制銀行中，招商銀行則宣布，對人民幣20萬元以上的大額存單，存款利率較基準利率上調40%；50萬元以上的大額存單，上調45%；100萬元以上的大額存單，存款利率更上調50%。

報導稱，對於此次存款利率上限的調整，部分業內人士認為，是進一步推進利率市場化的體現，還有部分人士表示，可能會將帶來銀行的「存款大戰」。

大陸央行人民幣

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