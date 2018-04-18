陸股去年日均交易金額 達3,082億人民幣

2018-04-18 01:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林則宏



滬深股市自1990年底成立以來，2015年無疑是最驚心動魄的一年。 分享 facebook 滬深股市自1990年底成立以來，2015年無疑是最驚心動魄的一年。這一年，上證綜指從年初的3,234點，在投資人驚呼聲不斷中，於6月12日攀上5,178點，飆漲近60%。

期間，滬深兩市還曾以人民幣1兆9,852億元的單日成交金額，創下A股史上新天量，並刷新全球股市單日成交紀錄。世界交易所聯合會統計，2015年陸股交易額占全球股票交易總額達三分之一以上。

大陸證券業發展報告的統計顯示，當年度，陸股日均成交金額逾人民幣1兆元，同年台股日均成交金額則為新台幣922億元。等於滬深股市一天的交易額，差不多抵得過台股一個月。

不過，在持續近半年的「瘋牛」後，A股就落入史上最慘烈的暴跌期，上證指數在8月26日跌至2,850點，跌幅近45%。從6月19日到9月14日，不到三個月內，A股更經歷16次「千股跌停」和大量上市公司停牌的恐慌局面。

經濟日報提供 分享 facebook 但也因為2015年的股災，劉士餘於2016年3月臨危授命接掌大陸證監會主席後，大陸就展開資本市場的全面整頓。以去年為例，證監會全年就開出108份行政處罰決定書，以鐵腕強化市場的監管與治理。

滬深股市2017年單日成交金額達人民幣3,082.33億元（約新台幣1.4兆），仍比台股單日不到新台幣1,000億元來得高。

此外，證監會還從源頭對企業上市申請加強把關。2017年證監會發審委共審核466個IPO項目，通過380家，否決86家，另有146個IPO項目申請撤回。陸股去年的日均成交量也回落至2014年的水準。

隨著股市運行逐漸規範化，加上大陸國家主席習近平與中國人民銀行行長易綱在日前博鰲論壇上先後宣布大陸的市場尤其是金融市場將大幅對外開放，IMF前副總裁、國家金融研究院院長朱民預期，2018年將會是中國資本流入大年。