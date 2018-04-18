李嘉誠增持長實股 三年首見

2018-04-18 01:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡敏姿 ／綜合報導



香港長和集團主席李嘉誠3月宣布退休，4月加碼持股，上周接連四天透過李嘉誠基金會斥資港幣6.11億元（約新台幣23.1億元）買進長實集團股票，持股增至31.67%，這是近三年來首次增持。

經濟日報提供 分享 facebook 香港商報報導，據港交所資料顯示，李嘉誠上周 二至五以李嘉誠基金會的 名義，四度增持長實股份 ，共斥資港幣6.11億元，購入逾921萬股長實股份，持股由31.42%提高至31.67%。平均買進價每股港幣66.5元。

上一次李嘉誠增持長實要追溯至2015年6月，當時長實剛上市，李嘉誠兩次增持股份，涉資港幣8,717.9萬元。

李嘉誠自上月中宣布退休的決定後，長實及長和股價輾轉向下，迄今分別累跌5.1%及7.6%，跑輸同期恒生指數3.8%的跌幅。市場曾預期，長實會重啟回購股份計劃，以支持股價，想不到李嘉誠突然出手增持。

受到李嘉誠加碼買進自家集團股票，長實集團昨日股價收在港幣66.8元，上漲0.6%。

聯昌國際證券分析師鄭懷武認為，長實股價偏低，相信是李嘉誠出手增持的原因，這並不意味長實不會重啟回購，也不排除李嘉誠會再度增持的可能。

香港文匯報報導，過去20年來，李嘉誠多年來對旗下公司股份一直「只買不賣」，但入市的時機大都被股民視為參考指標。

李嘉誠曾表示，「別人說我們撤資，其實賣了資產的錢是屬於公司的，只有賣掉股票才可換到真金白銀，才是撤資。」

長實2017年度每股全年股息為港幣1.7元，按投資物業重估前的每股溢利5.44元計算，派息率大概為31%。

李氏家族持有長實31.5%權益，待5月股東大會舉行後，將可獲派末期股息約港幣15億元。透過李嘉誠基金會增持所用的資金約等於李氏家族所獲派末期股息的41%。