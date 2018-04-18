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陸股解碼／內需三題材 紅火

2018-04-18 01:18經濟日報 游清翔（宏利精選中華基金經理人）

滬深兩市昨日走勢震盪，持續走低；臨近上午收盤，滬指一度在有色金屬、金融類股拉升下稍有起色。午後兩市全線下挫，市場低迷不振，指數經過小幅回升後再度下挫。收盤時上證綜指收在3066.80點，下跌1.41%，深成指收在10395.16點，下跌2.13%。

從盤面上看，券商、種植業、西安自貿區等為主要領漲類股，數字中國、國產軟體為主要下跌類股。

上周末中東戰事再起，敘利亞局勢動盪恐逐步升級，市場對可能受衝擊的產業戒慎恐懼；加上周一晚間美國商務部宣布，七年內禁止其本國企業向大陸電信設備商中興通訊（ZTE）銷售敏感產品，市場憂心貿易戰再度升溫，使得大陸股市進一步下挫。

整體流動性對市場的影響，是當前市場普遍關注的核心重點。美國升息、國內金融去槓桿化已經成投資者的共識，投資人普遍認為行情難有系統性走多機會，短期一直維持偏謹慎的態度。特別是近期增添中東局勢議題，不確定性較強，投資人的確應保持謹慎。

儘管如此，大陸股市前景仍然正面樂觀，原因包括，大陸經濟逐漸由內需推動；MSCI 中國指數的漲勢，主要是由賺取大陸內需市場收入的公司帶動，以美國為市場的公司對漲勢貢獻相對少。

短期內市況難免劇烈波動，長期則持續聚焦於三個內需推動的投資主題，包括研發、消費升級與政策導向型受益者。

（作者是宏利精選中華基金經理人）

陸股中東上證綜指

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