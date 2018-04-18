大意外 大陸3月鋼鐵產量增加

2018-04-18 01:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 杜宗熹 ╱綜合報導



大陸3月鋼鐵總產量意外升高，創近七個月最高產量，讓分析師感到意外。 彭博資訊 分享 facebook 大陸國家統計局昨（17）日公布大陸3月鋼鐵總產量意外升至7,398萬公噸，年增率達到4.5%，是去年9月以來近七個月最高產量。由於大陸冬季進行鋼鐵限產，此一結果讓不少分析師感到意外。

路透報導，大陸3月鋼鐵日均產量為239萬公噸，是去年9月以來最高點，比1至2月合計的數據及去年同期高了2.8%，顯示大陸國內鋼廠紛紛在3月中旬官方冬季限產措施結束後，提高鋼鐵產能。

鋼鐵產量的最新數據，也引發鋼鐵過剩、鋼鐵供應上升的擔憂。在大陸建築用螺紋鋼（意指鋼筋）庫存量觸及多年新高後，鋼鐵價格遭到拖累而下跌，這也是自2016年5月以來首見的情況。

根據大陸國家統計局的數據，大陸今年第1季鋼鐵總產量為2.12億公噸，較去年同期增加5.4%。

不過，3月焦碳產量較去年同期減少4.7%，降至3,557萬公噸。今年第1季總產量下降3.2%，降至1.02億噸。

一些分析師對大陸3月鋼鐵產量出現上升感到意外，因冬季限產舉措持續到了3月中才停止。但分析師表示，該項數據說明大陸國內鋼廠準備好快速向市場釋放產能，以抓住價格強勁和利潤率可觀的機會。

英國商品研究所（CRU）駐北京分析師Richard Lu指出，儘管大陸一些城市延長了限產措施，大多數城市的鋼廠在3月中的供暖季節一結束，就馬上增加產量。

分析認為，由於美國推動貿易保護主義產生的連鎖反應，引發了全球相關政商界的強烈反響和關聯行情的劇烈震盪，以及美國鋼材價格的持續暴漲。考慮到國際貿易的可能方向，4月的國際鋼市或許將繼續震盪分化走勢。

此外，印度打算將鋼鐵生產量到2030年之前翻漲一倍的政策，將抵消大陸化解過剩鋼鐵產能對全球鋼鐵業和碳排放帶來的積極影響。