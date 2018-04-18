人行整頓虛擬幣 挖礦機價格腰斬

2018-04-18 01:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴瑞芬 ／綜合報導



中國人民銀行帶頭整頓、清理虛擬貨幣市場，衝擊用來挖虛擬貨幣的礦機乏人問津，全球最大礦機集散地—深圳華強北壟罩寒潮，礦機價格腰斬，火爆盛況不再。

去年底，比特幣一度衝逾1.9萬美元關口，但強監管隨之而來，中國互聯網金融協會1月發布「關於防範變相ICO活動的風險提示」，警示以礦機為核心發行虛擬數字資產（IMO）模式值得警惕，存在風險隱患。

中國人民銀行副行長范一飛3月在全國貨幣金銀工作電視電話會上表示，今年將從嚴加強內部管理和外部監管，展開對各類虛擬貨幣的整頓清理。

今年第1季以來，虛擬貨幣市場一片蕭條，比特幣跌幅逾48%，創2011年以來單季度最大跌幅。同時，其他虛擬貨幣包括瑞波幣、乙太幣和萊特幣等也大幅下跌。據交易平台Bitstamp統計，第1季末比特幣跌破7,000美元關口，相較去年底已跌去近70%。

幣價低迷，但運轉的礦機不斷增多，挖礦難度日益提升，挖礦收益隨之減少，礦機價格下跌已在所難免。

每日經濟新聞報導，華強北礦機銷售的火爆盛況已不再，商鋪的老闆吐苦水，有時候好幾天都沒開單。

以最大的礦機生產商，市場占有率高達70%的比特大陸官網的礦機發售報價顯示，以往最受市場歡迎的螞蟻S9（專門挖比特幣），以及其他礦機D3（達世幣）、L3+（萊特幣）等都難逃未發貨就跌價的命運。

而比特大陸最近一次（4月4日）發售的礦機，更是跌出歷史最低價格，一台S9只要人民幣8,000多元，L3+為人民幣6,000多元，D3則僅需人民幣2,250元，均為2月5日報價的一半，礦機價格硬生生被腰斬。

礦機商鋪老闆表示，幣價暴跌後，投資者處於恐慌狀態，購買力無法提升，比特大陸官網發售礦機現在隨時有貨。礦機生意難做，不少商鋪只好重拾電腦等生意度小月。