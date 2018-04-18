大陸三產業 外資全鬆綁

2018-04-18 01:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴瑞芬 ／綜合報導



經濟日報提供 分享 facebook 大陸國家主席習近平「擴大開放」政策下，國家發改委昨（17）日發布外資市場准入時間表，包括船舶業、飛機製造業今年都將取消外資股比限制（股權比率限制）；汽車業則自今年起採五年過渡期分類型開放，到2022年全部取消外資股比限制。

大陸國家發展改革委員會官網昨天公布，制定新的外商投資負面清單及製造業開放， 新的外商投資負面清單將大幅度放寬外商投資准入，預計今年上半年公布實施。

發改委指出，新的負面清單包括適用於全國和自貿試驗區兩張負面清單，而自貿試驗區的負面清單開放力度會更大。

新的負面清單除了已經宣布的金融、汽車等行業開放措施外，還將在能源、資源、基礎設施、交通運輸、商貿流通、專業服務等市場高度關注領域推出一系列開放措施。

其中，汽車行業將分類型實行過渡期開放，計劃2018年取消專用車、新能源汽車外資股比限制；2020年是商用車；2022年則取消乘用車外資股比限制，同時取消合資企業不超過兩家的限制。預計以五年為過渡期，汽車行業將全部取消限制。

此外，船舶行業預定今年將取消外資股比限制，包括設計、製造、修理各產業鏈。同時，飛機製造行業也預定今年取消外資股比限制，範圍包括幹線飛機、支線飛機、通用飛機、直升機、無人機、浮空器等各類型。

發改委指出，新的負面清單除了將公布2018年的開放措施外，還將公布未來幾年的開放措施，主要是給予相關行業一定過渡期，同時大大增強開放的可預期性。

發改委強調，中國將全面開放製造業，也希望透過製造業全面開放，支援中外企業在公平競爭環境下實現共同發展，並鼓勵中外企業開展更廣泛更多元的資本、技術、管理、人才交流合作。