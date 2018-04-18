EcoTalk／中美貿易角力 才正要開始

2018-04-18 01:16 經濟日報 王國臣（中華經濟研究院第一研究所助研究員）



在4月10日博鰲亞洲論壇開幕式上，大陸國家主席習近平，做出三項重大承諾：大幅放寬金融業的市場准入、加強保護智慧財產權，以及調降汽車進口關稅。這些舉措充分回應，美國總統川普對於中美貿易嚴重失衡的不滿。

因此，輿論普遍認為，習近平的宣示，無疑是遞出和解的橄欖枝。一場火藥味彌漫的世界貿易大戰，頓時間煙消雲散！

但實情是，中美雙方的角力，才正要開始。

首先，北京當局原本就無心戀戰。因此，中國駐美大使、外交部、商務部、財政部，乃至國務院副總理劉鶴，相繼撂下重話；獨不見國家副主席王岐山表態。直至4月9日，他才申明，「中國會在更高層次上擴大開放。」很顯然，上述官員的叫囂，只是為王岐山的登場造勢，而王岐山則是為習近平的博鰲談話鋪路。

另一個例證是，中國大陸政府，先後於3月23日與4月4日，調高部分美國商品的進口關稅，予以報復。但這段期間，中共卻未如「禁韓令」時，勒令在陸美商停業，甚至發起抵制美貨的全民運動。

同時，北京當局也未對在陸美商，進行反壟斷調查。究其原因，中國製造2025，仍有賴美商的技術支援。換言之，「和解」早已是中共既定方針。

惟值得注意的是，中國大陸政府的讓步，很可能是「口惠而不實」。例如：上述三項承諾都非新意，最早還可追溯到17年前——中國大陸加入世界貿易組織之際。

對此，前美國商會會長James McGregor推估，北京當局認為一切回歸常態後，允諾的改革又將延宕。易言之，中共試圖「以拖待變」，暫避風頭而已。

當然美國也了然於胸。川普已下達指示：中共必須提供「可核實、可執行、可衡量且可交付的成果。」因此，華府接收到習近平的善意後，白宮發言人Sarah Sanders仍強硬回應：「美國希望看到的是，中國大陸的具體行動，否則美國的懲罰性關稅計畫，仍將持續進行。」換言之，川普與美國歷任總統不同，絲毫不作退讓。

更麻煩的是，川普更直接碰觸中國大陸的底線──國有企業。一方面，川普要求，中共必須放棄利用籌組合資公司，強迫在陸美商轉讓技術與專利。

這已明顯牴觸習近平的既定方針—加強對外資企業的「黨控」。另一方面，華府以國家安全為由，阻擋中資企業併購美國本土企業。由於雙方沒有交集，導致中美首輪貿易談判，已於上周宣告破裂。

綜上所述，一套行之有年的劇本──中共高層輪番叫陣，主帥再出面緩頰並釋放善意，給足美國老大哥面子後，紛擾也就此平息。但中共此次遭遇的是，窮追到底的政治素人。不僅要求具體落實，更試圖封殺中國大陸的國家資本主義體制。

換言之，北京當局的煩惱，才正要開始，而世界仍也將持續籠罩在貿易大戰的陰霾中，這亦值得學者專家的密切關注。

（作者是中華經濟研究院第一研究所助研究員）