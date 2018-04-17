金融大虎落馬 中國華融董事長賴小民被查

2018-04-17 23:00 中央社 台北17日電



中央紀委國家監委網站今晚發布，中國華融資產管理股份有限公司黨委書記、董事長賴小民涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

中國華融資產公司是中國4大金融資產管理公司之一。前身為成立於1999年11月1日的中國華融資產管理公司，2015年10月30日，中國華融在香港聯合交易所主機板上市。2017年業績顯示，中國華融總資產人民幣達1.87兆元（約新台幣8兆6千億元）。

每日經濟新聞報導，2015年已赴港上市的中國華融正籌備A股上市事宜。3月22日，中國華融在香港舉行業績發布會，賴小民還曾表示，回歸A股上市是華融2018年的既定目標。

中國華融官網介紹指出，賴小民是中國華融資產管理股份有限公司黨委書記、董事長，2012年9月出任現職。

賴小民曾任北京銀監局局長、黨委書記，中國銀監會辦公廳主任、首席新聞發言人。目前還兼任中國企業聯合會副會長、中國國際商會副會長等社會職務。

騰訊「一線」報導稱，賴小民最近一次公開亮相，是12日在北京出席「一帶一路」貿易投資論壇並發言。此外，9日在博鰲亞洲論壇期間，賴小民接受人民網採訪表示，金融機構，特別是資產管理公司應該回歸本源，發揮安全網和穩定器的作用。（編輯：林克倫/楊昇儒）