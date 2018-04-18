親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

西南航空客機引擎空中爆炸迫降費城 1乘客傷重身亡

打造絲綢之路 鄭州5年有成

2018-04-18 04:17聯合報 大陸特派員王玉燕／河南鄭州報導

保稅直購體驗中心，是鄭州經開區發展的網上絲綢之路。 圖／本報河南鄭州傳真
保稅直購體驗中心，是鄭州經開區發展的網上絲綢之路。 圖／本報河南鄭州傳真
分享
空中絲綢之路與陸上絲綢之路，是河南省、鄭州發展經濟的重中之重。過去受「不沿邊、不靠海，地處內陸」的區位限制，河南對外開放受到很大制約。為破解河南的開放瓶頸，鄭州航空港經濟綜合實驗區（航空港實驗區）於2013年3月7日獲大陸國務院批覆，成為大陸唯一一個由國務院批准、以航空港經濟為引領的國家級實驗區。

航空港實驗區規畫面積415平方公里，重點發展航空物流、高端製造、現代服務三大主導產業；五大戰略定位為：國際航空物流中心，以航空經濟為引領的現代產業基地，內陸地區對外開放重要門戶，現代航空都市，中原經濟區核心增長極。

五年來，航空港實驗區積極融入「一帶一路」建設，歷經五年發展，正式邁入「十年立新城」新階段；著力打造國際航空物流中心，鄭州－盧森堡「空中絲綢之路」上升為國家戰略。

同時，航空港實驗區著力打造現代產業基地，由單一企業轉變為全產業鏈多集群發展格局。2010年9月，富士康鄭州科技園在航空港實驗區開工建設；2011年3月，富士康首條生產線投產，在富士康的龍頭帶動下，航空港實驗區進入快速發展的軌道。從2011年富士康落戶，到目前全區智慧終端機產業入駐企業達188家，累計投產項目60個，智慧終端機產業集群實現了「從一顆蘋果向一片果園」的轉變。

此外，航空港實驗區著力打造內陸地區對外開放重要門戶，鄭州新鄭綜合保稅區5.073平方公里全部封關投用，在全大陸率先實施了選擇性徵稅、國際貿易單一視窗、返區維修、港倉內移等創新；2017年完成進出口總額3374.5億元，連續兩年排名全大陸綜保區第一。

鄭州航空港實驗區內的貨運站。 圖／本報河南鄭州傳真
鄭州航空港實驗區內的貨運站。 圖／本報河南鄭州傳真
分享

中歐班列（鄭州）是河南對外發展的「陸上絲綢之路」。中歐班列（鄭州）開行5年多來，頻次加密，速度加快，口岸增多，集貨半徑增大，運輸的貨物種類繁多；從每月1班到每日1班，從時速80公里到120公里，從500公里集貨範圍到1500公里集貨區域，中歐班列（鄭州）網絡遍布歐盟和俄羅斯及中亞地區24個國家，121個城市。

而位於鄭州經濟開發區的保稅直購體驗中心，號稱「網上絲綢之路」，是鄭州建設的跨境電商重點項目，以「買全球，賣全球」為宗旨，為消費者引進來自全球60多個國家和地區的上萬種原裝商品。

鄭州市副市長吳福民前天受訪時，介紹鄭州建設國家中心城市的總體思路，提出鄭州建設國家中心城市六個方面的功能定位。六個方面是：國際綜合樞紐，國際物流中心，中部地區重要經濟中心，中部地區極具活力的創新創業中心，國家內陸地區對外開放門戶，華夏歷史文明傳承創新中心。

國務院電商

相關新聞

陸首季GDP增6.8% 兩年新低

2018-04-18 01:08

人行降準 釋出1.9兆銀彈投放銀行業

2018-04-18 00:12

陸首屆進口博覽會 蓄勢待發

2018-04-18 04:17

津洽會閉幕 招資逾千億人民幣

2018-04-18 04:17

攜手中東歐 陸拓寬經貿通道

2018-04-18 04:17

天津生鮮展 全球300企業對話

2018-04-18 04:17

陸股解碼／內需三題材 紅火

2018-04-18 01:18

普陀山A股IPO 喊卡

2018-04-18 01:18

李嘉誠增持長實股 三年首見

2018-04-18 01:18

EcoTalk／中美貿易角力 才正要開始

2018-04-18 01:16

人行整頓虛擬幣 挖礦機價格腰斬

2018-04-18 01:16

大意外 大陸3月鋼鐵產量增加

2018-04-18 01:16

大陸三產業 外資全鬆綁

2018-04-18 01:16

陸股去年日均交易金額 達3,082億人民幣

2018-04-18 01:14

大陸銀行搶錢大戰 開打

2018-04-18 01:08

陸全國城鎮調查失業率5% 優於預期目標

2018-04-18 01:08

大陸報復！對美高粱實施臨時反傾銷

2018-04-18 00:29

船舶、飛機製造業 陸取消外資股比限制

2018-04-18 00:16

大陸首季GDP成長6.8% 仍存下滑壓力

2018-04-18 00:09

人行宣布定向降準1個百分點釋放人民幣4,000億

2018-04-17 19:27

普陀山將撤回IPO申請 名稱使用須取得管理部門意見

2018-04-17 19:06

趙薇夫婦被罰 新華社列出市場關注的五大焦點

2018-04-17 15:50

大陸宣布 18日對美國進口高粱課徵高額反傾銷稅

2018-04-17 15:47

大陸商務部：對原產美國進口高粱實施臨時反傾銷

2018-04-17 14:53

中興通訊遭美國封殺 陸揚言隨時準備採取必要措施

2018-04-17 14:32

中國首季GDP年增6.8% 貿易順差縮小

2018-04-17 13:20

美禁採購 中國中興通訊成立危機應對組

2018-04-17 12:42

iPhone在陸銷售看持平 兩大關鍵是主因

2018-04-17 11:00

中美貿易戰中興先中槍 今港股停牌、陸商務部喊話美國

2018-04-17 09:49

津冀海上自貿 集裝箱班輪開航

2018-04-17 03:08

大陸央企穩定增長 首季開門紅

2018-04-17 03:08

大陸黃金 首季產銷雙降

2018-04-17 03:08

台青打造「電競人才」生態圈

2018-04-17 03:08

陸最先進無人潛水器 南海海試

2018-04-17 03:08

廣西助推 中新互聯南向通道

2018-04-17 03:08

貴州200產業向全球招商

2018-04-17 03:08

陸市場 推動澳葡萄酒出口大漲

2018-04-17 03:08

陸股解碼／新經濟概念 帶勁

2018-04-17 02:09

同股不同權 小米將赴港IPO

2018-04-17 02:09
看更多

熱門文章

姑姪戀？交往多年女友竟是姑姑 男子嘆「世界真小」

2018-04-17 10:17

誤會習皇帝了？ 英媒：習近平主動提「反對終身統治」

2018-04-17 10:19

大滅絕！5殺手 殺了1700頭長江江豚

2018-04-17 11:00

大陸明軍演 CNN：警告台美別太親近

2018-04-17 16:33

人行宣布定向降準1個百分點釋放人民幣4,000億

2018-04-17 19:27

中興通訊遭美國封殺 陸揚言隨時準備採取必要措施

2018-04-17 14:32

超萌！大陸最新無人潛水艇長這樣 網友：是尼莫

2018-04-17 11:23

射太準！3酒友試槍法 醉男瞬間「蛋」破血流

2018-04-17 11:42

華春瑩：美方如繼續逆潮流而動，陸方將毅然亮劍

2018-04-17 18:38

大陸商務部：對原產美國進口高粱實施臨時反傾銷

2018-04-17 14:53

書記在神農山斷崖旁聽匯報墜亡 網友質疑不單純

2018-04-17 15:25

大陸宣布 18日對美國進口高粱課徵高額反傾銷稅

2018-04-17 15:47

中美貿易戰中興先中槍 今港股停牌、陸商務部喊話美國

2018-04-17 09:49

「世紀大修」 大陸故宮使用古法金磚金箔修繕

2018-04-17 15:26

5年過渡期後 大陸汽車行業全部取消外資投資限制

2018-04-17 16:24

美禁採購 中國中興通訊成立危機應對組

2018-04-17 12:42

陸磁吸台生 學者說免驚

2018-04-17 15:14

經濟解析／中興通訊挨罰 可能刺激中國加速發展晶片業

2018-04-17 20:22

中國高官頻訪日 外媒：來自王岐山指示

2018-04-17 15:17

iPhone在陸銷售看持平 兩大關鍵是主因

2018-04-17 11:00

陸發改委：2018取消新能源汽車、船舶外資股比限制

2018-04-17 16:05

趙薇夫婦被罰 新華社列出市場關注的五大焦點

2018-04-17 15:50

李銳生日訪客太多一度虛弱 需靜養不見客

2018-04-17 14:14

中共中央港澳小組維持「1正4副」 據悉有兩名外交要員

2018-04-17 12:35

北京故宮 獲捐「金磚」百塊 金箔百萬張

2018-04-17 15:36

中興遭美制裁 正中陸企要害

2018-04-17 22:31

金融大虎落馬 中國華融董事長賴小民被查

2018-04-17 23:00

中國首季GDP年增6.8% 貿易順差縮小

2018-04-17 13:20

香港消委會：16款人造牛油含致癌物 多吃傷腎

2018-04-17 11:48

普陀山將撤回IPO申請 名稱使用須取得管理部門意見

2018-04-17 19:06

四川光霧山-諾水河、湖北黃岡大別山入列世界地質公園

2018-04-17 20:24

香港豪宅「亞洲樓王」交易 爆貪120萬港元佣金

2018-04-17 12:31

整治低俗！中國關黃色平台 學者：爹媽不低俗，你哪來的？

2018-04-17 23:07

陸央行調降部分金融機構存款準備率1%

2018-04-17 23:00

陸經濟成長利多無效 港滬股市收黑

2018-04-17 18:46

陸再派官員宣講 20日與港高官座談基本法

2018-04-17 11:51

數十萬#我是同性戀#洗版 微博讓步

2018-04-17 23:06

紐時：中共黨小組介入管理 在陸外企新挑戰

2018-04-17 19:27

王岐山上任滿月 外事角色越顯重要

2018-04-17 22:28

回揚州老家祭祖 94歲江澤民健康良好

2018-04-18 00:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top