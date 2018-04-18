打造絲綢之路 鄭州5年有成

2018-04-18 04:17 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／河南鄭州報導



保稅直購體驗中心，是鄭州經開區發展的網上絲綢之路。 圖／本報河南鄭州傳真 分享 facebook 空中絲綢之路與陸上絲綢之路，是河南省、鄭州發展經濟的重中之重。過去受「不沿邊、不靠海，地處內陸」的區位限制，河南對外開放受到很大制約。為破解河南的開放瓶頸，鄭州航空港經濟綜合實驗區（航空港實驗區）於2013年3月7日獲大陸國務院批覆，成為大陸唯一一個由國務院批准、以航空港經濟為引領的國家級實驗區。

航空港實驗區規畫面積415平方公里，重點發展航空物流、高端製造、現代服務三大主導產業；五大戰略定位為：國際航空物流中心，以航空經濟為引領的現代產業基地，內陸地區對外開放重要門戶，現代航空都市，中原經濟區核心增長極。

五年來，航空港實驗區積極融入「一帶一路」建設，歷經五年發展，正式邁入「十年立新城」新階段；著力打造國際航空物流中心，鄭州－盧森堡「空中絲綢之路」上升為國家戰略。

同時，航空港實驗區著力打造現代產業基地，由單一企業轉變為全產業鏈多集群發展格局。2010年9月，富士康鄭州科技園在航空港實驗區開工建設；2011年3月，富士康首條生產線投產，在富士康的龍頭帶動下，航空港實驗區進入快速發展的軌道。從2011年富士康落戶，到目前全區智慧終端機產業入駐企業達188家，累計投產項目60個，智慧終端機產業集群實現了「從一顆蘋果向一片果園」的轉變。

此外，航空港實驗區著力打造內陸地區對外開放重要門戶，鄭州新鄭綜合保稅區5.073平方公里全部封關投用，在全大陸率先實施了選擇性徵稅、國際貿易單一視窗、返區維修、港倉內移等創新；2017年完成進出口總額3374.5億元，連續兩年排名全大陸綜保區第一。

鄭州航空港實驗區內的貨運站。 圖／本報河南鄭州傳真 分享 facebook

中歐班列（鄭州）是河南對外發展的「陸上絲綢之路」。中歐班列（鄭州）開行5年多來，頻次加密，速度加快，口岸增多，集貨半徑增大，運輸的貨物種類繁多；從每月1班到每日1班，從時速80公里到120公里，從500公里集貨範圍到1500公里集貨區域，中歐班列（鄭州）網絡遍布歐盟和俄羅斯及中亞地區24個國家，121個城市。

而位於鄭州經濟開發區的保稅直購體驗中心，號稱「網上絲綢之路」，是鄭州建設的跨境電商重點項目，以「買全球，賣全球」為宗旨，為消費者引進來自全球60多個國家和地區的上萬種原裝商品。

鄭州市副市長吳福民前天受訪時，介紹鄭州建設國家中心城市的總體思路，提出鄭州建設國家中心城市六個方面的功能定位。六個方面是：國際綜合樞紐，國際物流中心，中部地區重要經濟中心，中部地區極具活力的創新創業中心，國家內陸地區對外開放門戶，華夏歷史文明傳承創新中心。