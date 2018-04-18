陸首屆進口博覽會 蓄勢待發

2018-04-18 04:17 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



200天之後，位於上海的中國國家會展中心，將迎來首屆中國國際進口博覽會（以下簡稱「進口博覽會」）。

中新社報導，將於2018年11月5日至10日舉辦的進口博覽會由中國商務部、上海市政府主辦。展會設國家貿易投資綜合展區和企業商業展區，展出面積分別為3萬平方米和21萬平方米。目前，報名參加國家貿易投資綜合展的國家已經超過了預期的60個。

而簽約進口博覽會的企業也陸續不斷，最近一批世界醫藥巨頭聯袂簽約參展，阿斯利康、羅氏、拜耳、強生等屆時將攜最新產品和技術，亮相企業商業展區內的「醫療器械和醫療保健區」。之前，已經有來自120多個國家和地區的超過1600家企業報名參展，其中包括杜邦、艾默生、歐萊雅、陶氏等近百家世界500強企業和各國行業龍頭企業。

「杜邦將以整個集團的形式參加進口博覽會，這是近10年來杜邦公司最大的參展規模」。杜邦中國總經理黃晨說。

此外，還有160多個國家和地區指定了近200家本國的組展機構協助招展，這些機構包括日本貿易振興機構、印度出口組織聯合會、肯亞企業聯合會、俄羅斯出口中心、澳大利亞貿易委員會、美中貿委會、德國工商會、英中貿易協會等。

在商務部牽頭下，本屆進口博覽會制訂了「精準化採購商邀請方案」，預計到會的國內外專業採購商將達15萬家。國家會展中心副總裁寧風表示，希望各國展商能够藉助進口博覽會平台，獲得更多的市場開拓機會和銷售份額。

為了擴大進口博覽會的帶動效應和溢出效應，上海有關方面還打造了一個線上線下結合的「6天+365天」常年展示交易平台，這個「永不落幕的進口博覽會」將幫助更多全球商品進入中國市場。

目前中國已經進入消費規模持續擴大的新發展階段，據中國商務部預測，未來五年中國將進口超過10萬億美元的商品和服務。消費和進口的巨大增長空間將為世界各國企業進入中國市場提供歷史性的機遇。尚玉英稱，上海在此期間的目標是「成為中國進口商品的採購中心和集散地」。