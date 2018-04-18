親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

西南航空客機引擎空中爆炸迫降費城 1乘客傷重身亡

陸首屆進口博覽會 蓄勢待發

2018-04-18 04:17聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

200天之後，位於上海的中國國家會展中心，將迎來首屆中國國際進口博覽會（以下簡稱「進口博覽會」）。

中新社報導，將於2018年11月5日至10日舉辦的進口博覽會由中國商務部、上海市政府主辦。展會設國家貿易投資綜合展區和企業商業展區，展出面積分別為3萬平方米和21萬平方米。目前，報名參加國家貿易投資綜合展的國家已經超過了預期的60個。

而簽約進口博覽會的企業也陸續不斷，最近一批世界醫藥巨頭聯袂簽約參展，阿斯利康、羅氏、拜耳、強生等屆時將攜最新產品和技術，亮相企業商業展區內的「醫療器械和醫療保健區」。之前，已經有來自120多個國家和地區的超過1600家企業報名參展，其中包括杜邦、艾默生、歐萊雅、陶氏等近百家世界500強企業和各國行業龍頭企業。

「杜邦將以整個集團的形式參加進口博覽會，這是近10年來杜邦公司最大的參展規模」。杜邦中國總經理黃晨說。

此外，還有160多個國家和地區指定了近200家本國的組展機構協助招展，這些機構包括日本貿易振興機構、印度出口組織聯合會、肯亞企業聯合會、俄羅斯出口中心、澳大利亞貿易委員會、美中貿委會、德國工商會、英中貿易協會等。

在商務部牽頭下，本屆進口博覽會制訂了「精準化採購商邀請方案」，預計到會的國內外專業採購商將達15萬家。國家會展中心副總裁寧風表示，希望各國展商能够藉助進口博覽會平台，獲得更多的市場開拓機會和銷售份額。

為了擴大進口博覽會的帶動效應和溢出效應，上海有關方面還打造了一個線上線下結合的「6天+365天」常年展示交易平台，這個「永不落幕的進口博覽會」將幫助更多全球商品進入中國市場。

目前中國已經進入消費規模持續擴大的新發展階段，據中國商務部預測，未來五年中國將進口超過10萬億美元的商品和服務。消費和進口的巨大增長空間將為世界各國企業進入中國市場提供歷史性的機遇。尚玉英稱，上海在此期間的目標是「成為中國進口商品的採購中心和集散地」。

上海杜邦俄羅斯

相關新聞

陸首季GDP增6.8% 兩年新低

2018-04-18 01:08

人行降準 釋出1.9兆銀彈投放銀行業

2018-04-18 00:12

打造絲綢之路 鄭州5年有成

2018-04-18 04:17

津洽會閉幕 招資逾千億人民幣

2018-04-18 04:17

攜手中東歐 陸拓寬經貿通道

2018-04-18 04:17

天津生鮮展 全球300企業對話

2018-04-18 04:17

陸股解碼／內需三題材 紅火

2018-04-18 01:18

普陀山A股IPO 喊卡

2018-04-18 01:18

李嘉誠增持長實股 三年首見

2018-04-18 01:18

EcoTalk／中美貿易角力 才正要開始

2018-04-18 01:16

人行整頓虛擬幣 挖礦機價格腰斬

2018-04-18 01:16

大意外 大陸3月鋼鐵產量增加

2018-04-18 01:16

大陸三產業 外資全鬆綁

2018-04-18 01:16

陸股去年日均交易金額 達3,082億人民幣

2018-04-18 01:14

大陸銀行搶錢大戰 開打

2018-04-18 01:08

陸全國城鎮調查失業率5% 優於預期目標

2018-04-18 01:08

大陸報復！對美高粱實施臨時反傾銷

2018-04-18 00:29

船舶、飛機製造業 陸取消外資股比限制

2018-04-18 00:16

大陸首季GDP成長6.8% 仍存下滑壓力

2018-04-18 00:09

人行宣布定向降準1個百分點釋放人民幣4,000億

2018-04-17 19:27

普陀山將撤回IPO申請 名稱使用須取得管理部門意見

2018-04-17 19:06

趙薇夫婦被罰 新華社列出市場關注的五大焦點

2018-04-17 15:50

大陸宣布 18日對美國進口高粱課徵高額反傾銷稅

2018-04-17 15:47

大陸商務部：對原產美國進口高粱實施臨時反傾銷

2018-04-17 14:53

中興通訊遭美國封殺 陸揚言隨時準備採取必要措施

2018-04-17 14:32

中國首季GDP年增6.8% 貿易順差縮小

2018-04-17 13:20

美禁採購 中國中興通訊成立危機應對組

2018-04-17 12:42

iPhone在陸銷售看持平 兩大關鍵是主因

2018-04-17 11:00

中美貿易戰中興先中槍 今港股停牌、陸商務部喊話美國

2018-04-17 09:49

津冀海上自貿 集裝箱班輪開航

2018-04-17 03:08

大陸央企穩定增長 首季開門紅

2018-04-17 03:08

大陸黃金 首季產銷雙降

2018-04-17 03:08

台青打造「電競人才」生態圈

2018-04-17 03:08

陸最先進無人潛水器 南海海試

2018-04-17 03:08

廣西助推 中新互聯南向通道

2018-04-17 03:08

貴州200產業向全球招商

2018-04-17 03:08

陸市場 推動澳葡萄酒出口大漲

2018-04-17 03:08

陸股解碼／新經濟概念 帶勁

2018-04-17 02:09

同股不同權 小米將赴港IPO

2018-04-17 02:09
看更多

熱門文章

姑姪戀？交往多年女友竟是姑姑 男子嘆「世界真小」

2018-04-17 10:17

誤會習皇帝了？ 英媒：習近平主動提「反對終身統治」

2018-04-17 10:19

大滅絕！5殺手 殺了1700頭長江江豚

2018-04-17 11:00

大陸明軍演 CNN：警告台美別太親近

2018-04-17 16:33

人行宣布定向降準1個百分點釋放人民幣4,000億

2018-04-17 19:27

中興通訊遭美國封殺 陸揚言隨時準備採取必要措施

2018-04-17 14:32

超萌！大陸最新無人潛水艇長這樣 網友：是尼莫

2018-04-17 11:23

射太準！3酒友試槍法 醉男瞬間「蛋」破血流

2018-04-17 11:42

華春瑩：美方如繼續逆潮流而動，陸方將毅然亮劍

2018-04-17 18:38

大陸商務部：對原產美國進口高粱實施臨時反傾銷

2018-04-17 14:53

書記在神農山斷崖旁聽匯報墜亡 網友質疑不單純

2018-04-17 15:25

大陸宣布 18日對美國進口高粱課徵高額反傾銷稅

2018-04-17 15:47

中美貿易戰中興先中槍 今港股停牌、陸商務部喊話美國

2018-04-17 09:49

「世紀大修」 大陸故宮使用古法金磚金箔修繕

2018-04-17 15:26

5年過渡期後 大陸汽車行業全部取消外資投資限制

2018-04-17 16:24

美禁採購 中國中興通訊成立危機應對組

2018-04-17 12:42

陸磁吸台生 學者說免驚

2018-04-17 15:14

經濟解析／中興通訊挨罰 可能刺激中國加速發展晶片業

2018-04-17 20:22

中國高官頻訪日 外媒：來自王岐山指示

2018-04-17 15:17

iPhone在陸銷售看持平 兩大關鍵是主因

2018-04-17 11:00

陸發改委：2018取消新能源汽車、船舶外資股比限制

2018-04-17 16:05

趙薇夫婦被罰 新華社列出市場關注的五大焦點

2018-04-17 15:50

李銳生日訪客太多一度虛弱 需靜養不見客

2018-04-17 14:14

中共中央港澳小組維持「1正4副」 據悉有兩名外交要員

2018-04-17 12:35

北京故宮 獲捐「金磚」百塊 金箔百萬張

2018-04-17 15:36

中興遭美制裁 正中陸企要害

2018-04-17 22:31

金融大虎落馬 中國華融董事長賴小民被查

2018-04-17 23:00

中國首季GDP年增6.8% 貿易順差縮小

2018-04-17 13:20

香港消委會：16款人造牛油含致癌物 多吃傷腎

2018-04-17 11:48

普陀山將撤回IPO申請 名稱使用須取得管理部門意見

2018-04-17 19:06

四川光霧山-諾水河、湖北黃岡大別山入列世界地質公園

2018-04-17 20:24

香港豪宅「亞洲樓王」交易 爆貪120萬港元佣金

2018-04-17 12:31

整治低俗！中國關黃色平台 學者：爹媽不低俗，你哪來的？

2018-04-17 23:07

陸央行調降部分金融機構存款準備率1%

2018-04-17 23:00

陸經濟成長利多無效 港滬股市收黑

2018-04-17 18:46

陸再派官員宣講 20日與港高官座談基本法

2018-04-17 11:51

數十萬#我是同性戀#洗版 微博讓步

2018-04-17 23:06

紐時：中共黨小組介入管理 在陸外企新挑戰

2018-04-17 19:27

王岐山上任滿月 外事角色越顯重要

2018-04-17 22:28

回揚州老家祭祖 94歲江澤民健康良好

2018-04-18 00:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top