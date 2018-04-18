攜手中東歐 陸拓寬經貿通道

2018-04-18 04:17 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



山東濟南16日至17日舉行中國－中東歐國家地方合作研討。會議指出，近年來，中國與中東歐國家合作機制不斷完善，領域逐漸拓寬，投資與經貿合作呈現旺盛的生機與活力。

新華社報導，中國－中東歐國家合作（亦稱16＋1合作），是中國與阿爾巴尼亞、波黑、保加利亞、克羅埃西亞、捷克、愛沙尼亞等16國於2012年共同建立的新型合作平台。奧地利、白俄羅斯、希臘、瑞士、歐盟、歐洲復興開發銀行為觀察員。

2018年是中國－中東歐國家地方合作年。中東歐國家駐華大使、商務參贊，奧地利等觀察員代表，中東歐國家商會及企業代表，京、津、冀、魯、豫、黑、吉、遼等8省外辦及企業代表等共計200餘人參加此次研討會。

2017年11月，中國重汽與捷克太脫拉卡車公司簽署合作協議。作為中國最大重卡生產基地，去年中國重汽重卡出口3.3萬多輛，出口100多個國家和地區。

中國重汽集團董事長王伯芝說，歐洲是汽車的發源地，也是汽車巨頭聚集地。中國重汽產品在海外主要合作方在非洲，將來方向是打造高端市場，而中東歐市場是重要渠道。

濟南市市長王忠林認為，中國同中東歐國家有著非常深厚的傳統友誼，雙方經濟發展的互補性很強，在「一帶一路」倡議特別是「絲綢之路經濟帶」的發展格局中，中東歐16國地理位置獨特，既是沿線國家，又是通往歐洲腹地的重要橋梁。當前，由中國與中東歐16國共同創建的「16＋1」合作平台，各領域合作取得長足進展，實現互利共贏。