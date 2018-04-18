天津生鮮展 全球300企業對話

2018-04-18 04:17 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



2018年天津進口食品安全與貿易發展大會暨全球生鮮展17日開幕。這是「津洽會」的組成部分，天津市副市長康義在開幕式致辭時說，作為「一帶一路」倡議的重要支點，天津的對外貿易必然在新時代出現新的飛躍。2017年，天津全市實現外貿進出口7647億元人民幣，比2016年增長12.8%。

中新社報導，天津在食品產業、新型物流產業發展中動力不斷增強。近年來，天津口岸的食品進口量不斷增加，2017年共進口肉類產品136萬噸，進口量佔全國三分之一，連續六年位居全國首位；進口乳製品36.16萬噸，進口量位居全國第二；進口水產品、酒水飲料等產品的進口量也名列前茅。

世界肉類組織主席、法國豬業聯盟會長胡儒通過視頻致辭表示，多年來雙方協會在法中肉類領域開展了許多有成效的交流互動，法國行業協會希望能保持這樣務實互惠的合作機制，並通過加強追溯領域的合作，傳遞法國輸華肉類及肉製品的品質，更好地保證消費者的食品安全。

法國、西班牙、新加坡、烏拉圭等多國使館、商協會等，及丹麥皇冠、菲仕蘭、美國嘉吉等300多家國內外知名企業以及電子商務平台、冷鏈物流企業、銀行、大型超市等機構或行業代表逾500人參會。

此次大會為期兩天，期間將組織安排主題演講、高端對話、圓桌會議等各類特色專項活動。大會同期進行進口肉類、乳品及水產品生產、貿易和加工企業展示，並以「溯造美味·信享安全」為主題，結合市場熱點和企業需求，促進企業間有效對接，建立合作關係，搭建政企對接平台。