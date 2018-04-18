津洽會閉幕 招資逾千億人民幣

2018-04-18 04:17 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



歷時5天的2018中國．天津投資貿易洽談會暨PECC博覽會（簡稱津洽會）17日閉幕。展會期間，共有來自34個國家和地區、26個省區市的64個團組、5000餘家企業參展參會。共有內、外資59個項目成功簽約，投資總額1011.15億元人民幣。

中新社報導，今年逢改革開放40周年，津洽會創辦25周年，天津搶抓京津冀協同發展、「一帶一路」建設等機遇，促進天津與國內外特別是與「一帶一路」沿線國家和地區、京津冀各城市間的經貿合作。

組委會透露，本屆津洽會的規模和參加人數均超過了往年，成為拉動服務業發展的引擎。觀展總人數23萬人次，現場零售額突破億元人民幣。

本屆津洽會與會國家和地區達34個，比去年增加14個，俄羅斯、蒙古國、立陶宛、波蘭等國家首次參展，其中「一帶一路」沿線國家占到一半以上。進口展首次設立「一帶一路」展區，俄羅斯、英國、法國、義大利、捷克等地的6000多種食品、化妝品、孕嬰童產品和保健品參展。

本屆津洽會首次舉辦中俄貿易對接會和俄羅斯商品展，繼續舉辦阿拉伯國家、巴基斯坦、土耳其等國家地區的項目對接會，以及進口商品經貿項目對接洽談會，搭建天津市與「一帶一路」沿線國家、PECC成員國之間的雙邊、多邊經貿合作平台，為中外企業創造更多的合作機會。

同時，本屆津洽會圍繞服務京津冀、服務中西部，為中國各省市舉辦經貿推介活動提供便利；邀河北、甘肅、寧夏、新疆等20餘個省、市、自治區的400家企業前來參展。

在本屆津洽會上，各參展企業紛紛推出科技含量高、市場前景廣的新產品亮相。新能源車、無人機、智能醫療器械等新產品引起企業和商家廣泛興趣。智能製造、大健康、新能源、新材料等高端製造業項目，金融投資、總部經濟、大數據、文化創意等現代服務業項目集聚展會。