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人行降準 釋出1.9兆銀彈投放銀行業

2018-04-18 00:12聯合報 記者戴瑞芬／綜合報導

中國大陸第一季經濟成長率為6.8％，主要由國內消費支出和投資推動。 美聯社
中國大陸第一季經濟成長率為6.8％，主要由國內消費支出和投資推動。 美聯社
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中國人民銀行（大陸中央銀行）昨天宣布，廿五日起下調大型商業銀行、股份制商銀、城市、農村商銀、和外資銀行的人民幣存款準備金率一個百分點。人行定向降準一個百分點，估計釋放資金約人民幣四千億元（約一點九兆台幣）。

這也是人行繼一月廿五日的「春節訂製版」降準兩個百分點之後，今年再度定向降準，投放對象一樣擴大至全國性銀行，也就是除了傳統五大銀行，股份制銀行也在列，而且大部分增量資金將釋放給城市商業銀行、非縣域農村商業銀行。

人行指出，這次定向降準主要是用來置換中期借貸便利（ＭＬＦ）。因此在降準當日，持有未到期ＭＬＦ的銀行，按照「先借先還」的順序，用降準釋放的資金償還所借央行的ＭＬＦ。以截至今年第一季末估算，操作當日償還ＭＬＦ約人民幣九千億元，但同時釋出人民幣四千億元。

不過，降準釋放的政策信號太強，尤其取代人行創設的ＭＬＦ、常設借貸便利（ＳＬＦ）和公開市場操作等一籃子流動性調節工具，因此引起市場揣測貨幣政策是否開始轉向，不再收緊的諸多臆測。

人行聲明，穩健中性的貨幣政策取向保持不變，並強調此次降準只是償還中期借貸便利，屬於兩種流動性調節工具的替代。

不過，平安首席經濟學家張明指出，原本市場評估降準最佳時機是在第三季，如今人行提前降準，恐是為了因應貿易戰對經濟成長的不利影響。這也呼應大陸國務院資訊中心首席經濟學家祝寶良建議，適度降低存款準備金，並減少ＭＬＦ操作力度，加以對沖。

張明說，人行降準、流動性操作放鬆時點提前，也將使第二季金融監管政策收緊的機率下降。

專家評估，降準相較其他流動性調節工具，對銀行而言，雖然不增加基礎貨幣總量，但法定準備金會相應轉化為超額準備金，貨幣乘數相應變大，從而增加銀行體系流動性，結合降準較強的信號意義，促進市場利率下修。

人行強調，此次透過降準置換中期借貸便利，主要考慮是為加大對小微企業的支援力度，透過適當降低法定存款準備金率置換部分央行借貸資金，增加銀行體系資金的穩定性，優化流動性結構，同時適當釋放增量資金。

人行評估，降準後對實體經濟可以增加長期資金供應，銀行資金成本將有所降低。置換ＭＬＦ使商業銀行減少付息成本，有利於降低企業融資成本。

人行也要求相關金融機構把新增加的資金，主要用於支持小微企業貸款，並適當降低小微企業的融資成本，納入宏觀審慎評估考核。

人民幣中國人民銀行貨幣政策貿易戰

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