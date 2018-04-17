陸央行調降部分金融機構存款準備率1%

2018-04-17 23:00 中央社 台北17日電



中國人民銀行（中國央行）今晚宣布，自4月25日起，下調部分金融機構人民幣存款準備利率1個百分點。陸媒預估將釋放增量資金約人民幣4000億元（約新台幣1.87兆元）。

中國人民銀行官網今晚6時許通報局部降準，並稱是為了引導金融機構加大對小微企業的支持力度，增加銀行體系資金的穩定性，優化流動性結構。

根據通報，下調人民幣存款準備利率1個百分點的金融機構，包括大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行。

在4月25日，上述銀行將各自按照「先借先還」的順序，使用降準釋放的資金，償還其所借央行的中期借貸便利（MLF）。

通報稱，中國人民銀行將繼續實施穩健中性的貨幣政策，保持流動性合理穩定，引導貨幣信貸和社會融資規模平穩適度增長，為高質量發展和供給側結構性改革營造適宜的貨幣金融環境。

陸媒新浪財經報導，以2018年第一季末數據估算，操作當日償還MLF約9000億元，同時釋放增量資金約4000億元。

報導引述前海開源基金首席經濟學家楊德龍指出，央行透過降準，可以向市場釋放4000億元的增量資金，緩解現在市場上資金短缺的壓力，促進經濟成長。

他並指出，在當前中美貿易摩擦的背景之下，降準可以增加長期資金供應，銀行資金成本將有所降低，置換MLF使商業銀行付息成本有所減少，有利於降低企業融資成本，這無異大大提振了投資者的信心。