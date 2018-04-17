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陸發改委：今年取消汽車船舶飛機外資持股限制

2018-04-17 23:00中央社 台北17日電

針對外界質疑中國對製造業的保護主義過重，國家發改委今天稱，中國製造業下一步就是「要實現全面開放」，今年底前將取消專用車、新能源汽車、船舶與飛機等製造業的外資持股比例限制。

中國官方針對外資進入汽車、船舶與飛機等製造業，設置需採中外合資形式，且外資所持股份不得超過49%的限制。此舉早引發外國企業批評，中國的產業保護主義過重。

中國國家發展和改革委員會今天以答記者問方式，在官網發布「就制定新的外商投資負面清單及製造業開放問題」回應稱，為貫徹落實中共總書記習近平的博鰲講話精神，正透過制定新的外商投資負面清單，讓對外開放的重大舉措儘快落地。

在新的外商投資負面清單時程上，國家發改委稱，「今年上半年將儘早公布實施」。新負面清單包括分別適用於全中國和自貿試驗區的兩張負面清單，自貿試驗區的負面清單比全國的負面清單開放力度將更大。

在開放範圍上，新負面清單除包括已宣布的金融、汽車等行業開放措施外，還將在能源、資源、基礎設施、交通運輸、商貿流通、專業服務等市場高度關注領域，推出一系列開放措施。

新負面清單除將公布2018年的開放措施外，還將公布未來幾年的開放措施，並將給予相關行業一定過渡期，同時大大增強開放的可預期性。

在製造業開放幅度上，國家發改委指出，目前中國製造業已基本開放，下一步擴大開放的方向很明確，就是「要實現全面開放」。新的外商投資負面清單將把製造業開放作為一項重點。

至於具體領域與時間規劃，汽車行業將分類型實行過渡期開放，2018年取消專用車、新能源汽車的外資股比限制；2020年取消商用車外資股比限制；2022年取消乘用車外資股比限制，並同時取消合資企業不超過兩家的限制。透過5年過渡期，汽車業將全部取消限制。

在船舶與飛機製造業部分，2018年將取消包括設計、製造、修理等各環節的外資股比限制，飛機製造業今年將取消外資股比限制，產業範圍包含幹線飛機、支線飛機、通用飛機、直升機、無人機、浮空器等各類型。

國家發改委還稱，製造業是全球產業分工合作的主要領域，無論是傳統或高新技術製造業，都要在開放環境中實現全球價值鏈的最大化。

國家發改委強調，中國全面開放製造業，表明中方反對貿易投資保護主義的鮮明態度，旗幟鮮明地支持經濟全球化廣泛深入發展。

外資自貿試驗區直升機

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