普陀山將撤回IPO申請 名稱使用須取得管理部門意見

2018-04-17 19:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



近期熱烈討論的「普陀山將IPO」事件有了新進展，那就是將撤回IPO申請。中國證券報報導，中國證監會要求發行人撤回上市申請進行整改，並就名稱使用、業務範圍規範等方面是否符合「宗教事務條例」和「關於進一步治理佛教道教商業化問題的若干意見」精神取得相關管理部門明確意見。

報導指出，從證監會網站公開資訊看到，證監會2017年6月受理普陀山旅遊發展股份有限公司首發申請後，即進入正常審核程序。2017年11月3日，國家宗教局、中宣部等12個部門發布「關於進一步治理佛教道教商業化問題的若干意見」（簡稱「意見」）後，證監會立即嚴格貫徹落實「宗教事務條例」和「意見」要求，禁止發行人將佛教道教活動場所作為公司資產納入上市主體，禁止將道教佛教活動場所的門票收入作為公司營業收入，不允許借用佛教道教名義進行商業炒作。

之後證監會要求發行人撤回上市申請進行整改，並就名稱使用、業務範圍規範等方面是否符合「宗教事務條例」和「意見」精神取得相關管理部門明確意見。

中國佛教協會網站11日在「會務資訊」頻道發布了署名為奘真的文章「誰在將佛教商業化？——普陀山上市的憂思」認為，普陀山「上市」有捆綁「佛教」上市之嫌，且有違國家剛剛公布的宗教法規和政策。

舟山市財政局官網12日發布消息表示，舟山市國資委分管副主任11日召集產改等相關處室，專題聽取普陀山旅遊發展股份有限公司申報上市工作情況，認真梳理相關事宜，並就近日社會各界的關切進行了研究。

其中認為，上市資產純屬企業經營性資產，不涉及任何宗教資產，生產經營活動也不涉及任何宗教場所；如上市審核通過，在提交股票名稱審核時，將充分考慮各方關切，不以「普陀山」作為股票名稱。