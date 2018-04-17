親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

酸「正晶」赴美產子詐健保 法院今判蔡正元無罪

普陀山將撤回IPO申請 名稱使用須取得管理部門意見

2018-04-17 19:06聯合報 記者林宸誼╱即時報導

近期熱烈討論的「普陀山將IPO」事件有了新進展，那就是將撤回IPO申請。中國證券報報導，中國證監會要求發行人撤回上市申請進行整改，並就名稱使用、業務範圍規範等方面是否符合「宗教事務條例」和「關於進一步治理佛教道教商業化問題的若干意見」精神取得相關管理部門明確意見。

報導指出，從證監會網站公開資訊看到，證監會2017年6月受理普陀山旅遊發展股份有限公司首發申請後，即進入正常審核程序。2017年11月3日，國家宗教局、中宣部等12個部門發布「關於進一步治理佛教道教商業化問題的若干意見」（簡稱「意見」）後，證監會立即嚴格貫徹落實「宗教事務條例」和「意見」要求，禁止發行人將佛教道教活動場所作為公司資產納入上市主體，禁止將道教佛教活動場所的門票收入作為公司營業收入，不允許借用佛教道教名義進行商業炒作。

之後證監會要求發行人撤回上市申請進行整改，並就名稱使用、業務範圍規範等方面是否符合「宗教事務條例」和「意見」精神取得相關管理部門明確意見。

中國佛教協會網站11日在「會務資訊」頻道發布了署名為奘真的文章「誰在將佛教商業化？——普陀山上市的憂思」認為，普陀山「上市」有捆綁「佛教」上市之嫌，且有違國家剛剛公布的宗教法規和政策。

舟山市財政局官網12日發布消息表示，舟山市國資委分管副主任11日召集產改等相關處室，專題聽取普陀山旅遊發展股份有限公司申報上市工作情況，認真梳理相關事宜，並就近日社會各界的關切進行了研究。

其中認為，上市資產純屬企業經營性資產，不涉及任何宗教資產，生產經營活動也不涉及任何宗教場所；如上市審核通過，在提交股票名稱審核時，將充分考慮各方關切，不以「普陀山」作為股票名稱。

4月2日更新的「普陀山」招股說明書顯示，是一家綜合性旅遊服務企業。主業為旅遊客車客運、旅遊索道客運、旅遊水路客運、香品生產銷售、旅遊商品銷售、旅遊配套服務等業務，主要經營區域是位於普陀山風景名勝區內。

普陀山風景區裡的南海觀音。浙江在線旅遊網
普陀山風景區裡的南海觀音。浙江在線旅遊網
分享

佛教IPO

相關新聞

人行宣布定向降準1個百分點釋放人民幣4,000億

2018-04-17 19:27

趙薇夫婦被罰 新華社列出市場關注的五大焦點

2018-04-17 15:50

中國首季GDP年增6.8% 貿易順差縮小

2018-04-17 13:20

美禁採購 中國中興通訊成立危機應對組

2018-04-17 12:42

iPhone在陸銷售看持平 兩大關鍵是主因

2018-04-17 11:00

中美貿易戰中興先中槍 今港股停牌、陸商務部喊話美國

2018-04-17 09:49

津冀海上自貿 集裝箱班輪開航

2018-04-17 03:08

大陸央企穩定增長 首季開門紅

2018-04-17 03:08

大陸黃金 首季產銷雙降

2018-04-17 03:08

台青打造「電競人才」生態圈

2018-04-17 03:08

陸最先進無人潛水器 南海海試

2018-04-17 03:08

廣西助推 中新互聯南向通道

2018-04-17 03:08

貴州200產業向全球招商

2018-04-17 03:08

陸市場 推動澳葡萄酒出口大漲

2018-04-17 03:08

陸股解碼／新經濟概念 帶勁

2018-04-17 02:09

同股不同權 小米將赴港IPO

2018-04-17 02:09

海南概念股 全線飆漲

2018-04-17 02:09

陸科技業掀IPO熱 去年掛牌占全球51%

2018-04-17 02:07

趙薇夫婦 禁入股市五年

2018-04-17 02:05

騰訊打「內戰」 另類投資術

2018-04-17 02:05

大陸專家推演 美中貿易摩擦衝擊

2018-04-17 02:05

穩中有進 陸首季GDP看增6.9%

2018-04-17 02:00

港幣保衛戰 成效有限

2018-04-17 00:14

港幣為何疲軟？何時止貶？

2018-04-16 23:36

港幣、美元連動 「短期不會變」

2018-04-16 23:36

干預無功 港幣、港股走跌

2018-04-16 23:36

趙薇夫婦遭禁入證券市場5年 各罰人民幣30萬元

2018-04-16 19:32

巨頭加速佈局！阿里無人駕駛車開始路測

2018-04-16 18:58

港幣保衛戰重砸12億美元 到今天仍收效甚微

2018-04-16 13:06

超優教育獲融資 5年內赴港上市

2018-04-16 02:31

青海拉麵做強 拚國際品牌

2018-04-16 02:31

首屆茶旅大會 喊茶產業復興

2018-04-16 02:31

海南自貿港 三筆舊帳兩個人

2018-04-16 02:01

深化中日合作 商務部提六建議

2018-04-16 01:54

穩定匯率 港府信心喊話

2018-04-16 01:54

陸企D股掛牌 海爾搶頭香

2018-04-16 01:54

大陸．資金．對策／台商須注意香港公司新規定

2018-04-16 01:53

學者看本周經濟指標 陸首季GDP估增6.8%

2018-04-16 00:17

海南開放賽馬 港澳備戰

2018-04-16 00:03
看更多

熱門文章

姑姪戀？交往多年女友竟是姑姑 男子嘆「世界真小」

2018-04-17 10:17

誤會習皇帝了？ 英媒：習近平主動提「反對終身統治」

2018-04-17 10:19

大滅絕！5殺手 殺了1700頭長江江豚

2018-04-17 11:00

彭麗媛撰萬字長文談喜兒 曝光幼年家庭生活

2018-04-16 20:21

江澤民回揚州老家祭祖

2018-04-17 00:14

大陸明軍演 CNN：警告台美別太親近

2018-04-17 16:33

趙薇夫婦 禁入股市五年

2018-04-17 02:05

中興通訊遭美國封殺 陸揚言隨時準備採取必要措施

2018-04-17 14:32

超萌！大陸最新無人潛水艇長這樣 網友：是尼莫

2018-04-17 11:23

射太準！3酒友試槍法 醉男瞬間「蛋」破血流

2018-04-17 11:42

中美貿易戰中興先中槍 今港股停牌、陸商務部喊話美國

2018-04-17 09:49

大陸宣布 18日對美國進口高粱課徵高額反傾銷稅

2018-04-17 15:47

大陸商務部：對原產美國進口高粱實施臨時反傾銷

2018-04-17 14:53

陸退役軍人事務部 北京掛牌

2018-04-17 00:10

港幣為何疲軟？何時止貶？

2018-04-16 23:36

美禁採購 中國中興通訊成立危機應對組

2018-04-17 12:42

陸軍演恫台 陸委會反擊

2018-04-17 02:05

穩中有進 陸首季GDP看增6.9%

2018-04-17 02:00

書記在神農山斷崖旁聽匯報墜亡 網友質疑不單純

2018-04-17 15:25

「世紀大修」 大陸故宮使用古法金磚金箔修繕

2018-04-17 15:26

陸磁吸台生 學者說免驚

2018-04-17 15:14

5年過渡期後 大陸汽車行業全部取消外資投資限制

2018-04-17 16:24

中國高官頻訪日 外媒：來自王岐山指示

2018-04-17 15:17

iPhone在陸銷售看持平 兩大關鍵是主因

2018-04-17 11:00

陸發改委：2018取消新能源汽車、船舶外資股比限制

2018-04-17 16:05

趙薇夫婦被罰 新華社列出市場關注的五大焦點

2018-04-17 15:50

油菜花田 看見高郵之美

2018-04-17 03:08

兩岸裝備論壇 「兩岸可深度合作」

2018-04-17 00:10

中共中央港澳小組維持「1正4副」 據悉有兩名外交要員

2018-04-17 12:35

李銳生日訪客太多一度虛弱 需靜養不見客

2018-04-17 14:14

干預無功 港幣、港股走跌

2018-04-16 23:36

中國首季GDP年增6.8% 貿易順差縮小

2018-04-17 13:20

騰訊打「內戰」 另類投資術

2018-04-17 02:05

中國整治低俗關閉搞笑平台 陸學者撰文抨擊

2018-04-16 21:19

港幣保衛戰 成效有限

2018-04-17 00:14

北京故宮 獲捐「金磚」百塊 金箔百萬張

2018-04-17 15:36

香港消委會：16款人造牛油含致癌物 多吃傷腎

2018-04-17 11:48

陸股解碼／新經濟概念 帶勁

2018-04-17 02:09

陸最先進無人潛水器 南海海試

2018-04-17 03:08

海南概念股 全線飆漲

2018-04-17 02:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top