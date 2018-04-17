陸經濟成長利多無效 港滬股市收黑

2018-04-17 18:46 中央社 香港17日綜合外電報導



香港與上海股市今天都收黑，中國大陸經濟今年第一季成長數據優於預期，激勵滬港股市早盤走高，但漲勢無法持續。

香港股市恆生指數終場下跌252.84點，或0.83%，收在30062.75點，已經是連續第4個交易日收黑。

上海證券交易所綜合指數下跌43.85點，或1.41%，收在3066.80點；深圳證交所綜合指數下跌40.21點，或2.20%，收在1784.56點。