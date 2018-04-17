親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

趙薇夫婦 禁入股市五年

2018-04-17 02:05經濟日報 記者許依晨／綜合報導

大陸證監會昨（16）日晚間駁回藝人趙薇夫婦、龍薇傳媒、萬家文化等人的申辯，確定對趙薇老公黃有龍、趙薇、孔德永分別採取五年證券市場禁入措施，並分別處罰款人民幣30萬元（約新台幣140萬元）。

澎湃新聞報導，大陸證監會公布對影星趙薇夫婦所屬的萬家文化的行政處罰決定書和相關人員市場禁入決定書，駁回了趙薇夫婦、龍薇傳媒、萬家文化及相關當事人的申辯。

證監會最終決定對黃有龍、趙薇、孔德永分別採取五年證券市場禁入措施。同時，對萬家文化、龍薇傳媒責令改正，給予警告，並分別處以人民幣60萬元罰款；對孔德永、黃有龍、趙薇、趙政給予警告，並分別處以人民幣30萬元罰款。

趙薇在陸港股市呼風喚雨，曾被稱為「女版巴菲特」，去年底遭中證監處罰，指龍薇傳媒等涉嫌信息披露違法違規案調查完畢，對涉事公司、趙薇及其丈夫黃有龍作出行政處罰和市場禁入。

新京報報導，趙薇夫婦在2016年7月，原本計劃以兩人控制的龍薇傳媒出資人民幣30億元，收購A股上市公司萬家文化近30%股權，但趙薇夫婦僅出資人民幣6,000萬元，其餘資金都是貸款，尤其30億元收購價中，其中15億元借貸來自大陸商人肖建華旗下的銀必信資產管理公司。肖建華被帶回大陸調查後，萬家集團與龍薇傳媒終止本次股份轉讓事項。

澎派新聞報導，趙薇夫婦控制的龍薇傳媒在自身境內資金準備不足，相關金融機構融資尚待審批，存在極大不確定性情況下，以空殼公司收購上市公司萬家文化，且貿然予以公告，對市場和投資者產生嚴重誤導。

人民幣上市公司巴菲特

相關新聞

穩中有進 陸首季GDP看增6.9%

2018-04-17 02:00

港幣為何疲軟？何時止貶？

2018-04-16 23:36

港幣、美元連動 「短期不會變」

2018-04-16 23:36

干預無功 港幣、港股走跌

2018-04-16 23:36

陸股解碼／新經濟概念 帶勁

2018-04-17 02:09

同股不同權 小米將赴港IPO

2018-04-17 02:09

海南概念股 全線飆漲

2018-04-17 02:09

陸科技業掀IPO熱 去年掛牌占全球51%

2018-04-17 02:07

騰訊打「內戰」 另類投資術

2018-04-17 02:05

大陸專家推演 美中貿易摩擦衝擊

2018-04-17 02:05

港幣保衛戰 成效有限

2018-04-17 00:14

趙薇夫婦遭禁入證券市場5年 各罰人民幣30萬元

2018-04-16 19:32

巨頭加速佈局！阿里無人駕駛車開始路測

2018-04-16 18:58

港幣保衛戰重砸12億美元 到今天仍收效甚微

2018-04-16 13:06

超優教育獲融資 5年內赴港上市

2018-04-16 02:31

青海拉麵做強 拚國際品牌

2018-04-16 02:31

首屆茶旅大會 喊茶產業復興

2018-04-16 02:31

海南自貿港 三筆舊帳兩個人

2018-04-16 02:01

深化中日合作 商務部提六建議

2018-04-16 01:54

穩定匯率 港府信心喊話

2018-04-16 01:54

陸企D股掛牌 海爾搶頭香

2018-04-16 01:54

大陸．資金．對策／台商須注意香港公司新規定

2018-04-16 01:53

學者看本周經濟指標 陸首季GDP估增6.8%

2018-04-16 00:17

海南開放賽馬 港澳備戰

2018-04-16 00:03

海南拚經濟 要發展賽馬、運彩

2018-04-16 00:03

陸企名人堂／電視劇藏「百草」 她啃百億人民幣零食商機

2018-04-15 13:28

當當網賣給海航 俞渝：安靜地走自己的路

2018-04-15 11:16

商湯CEO攻AI 成馬雲新歡

2018-04-15 01:46

冠捷董座 習近平最熟的台商

2018-04-15 01:46

保險「打工皇帝」 年領6,000萬

2018-04-15 01:44

打造智慧據點…產業新趨勢

2018-04-15 01:44

陸股去年冷 證券業薪情差

2018-04-15 01:44

陸首家無人銀行 上海灘開張

2018-04-15 01:41

伊爾艾朗專欄／停止貿易戰 符合中國利益

2018-04-15 00:53

陸股一周／陸股牛市行情 啟動

2018-04-14 13:50

人行鬆綁存款利率？陸媒：第一步放寬大額存單利率上限

2018-04-14 11:46

電電公會造訪漳州 考慮在當地設服務機構

2018-04-14 11:05

股市不佳券商薪資縮水 國金證券副總裁行情最好

2018-04-14 10:19

大陸金融業「打工皇帝」 年薪近六千萬

2018-04-14 10:12
看更多

熱門文章

劉結一點名賴清德是台獨 軍演是針對台獨言論和行動

2018-04-16 10:49

習近平文化程度如何？ 毛澤東前秘書李銳：他小學程度

2018-04-16 15:07

當年10次劫機潮 掛五星旗飛台北 藏著驚天內幕…

2018-04-16 11:00

中共首艘國產航母 23日將首次試航

2018-04-16 19:22

蔡正元：陸GDP總量超前 美不能再頤指氣使

2018-04-16 11:07

花了兩萬拍婚紗 婚都離了還看不到照片

2018-04-16 14:45

劉結一：台當局縱容去中國化、漸進台獨 干擾兩岸交流

2018-04-16 13:41

彭麗媛撰萬字長文談喜兒 曝光幼年家庭生活

2018-04-16 20:21

中共殲10C戰機 16日起擔負戰鬥值班任務

2018-04-16 18:46

外媒：王岐山走向幕前 是中國外交重要角色

2018-04-16 12:14

趙薇夫婦遭禁入證券市場5年 各罰人民幣30萬元

2018-04-16 19:32

港幣保衛戰重砸12億美元 到今天仍收效甚微

2018-04-16 13:06

解放軍官兵手機實名制 微信、QQ號也要登記

2018-04-16 13:05

李銳101歲生日 接受外媒採訪談習近平

2018-04-16 12:49

巴拿馬總統：正與大陸探討修建跨國鐵路 造價50億美元

2018-04-16 11:41

大陸退役軍人事務部在北京正式掛牌 孫紹騁任首任部長

2018-04-16 10:28

江澤民回揚州老家祭祖

2018-04-17 00:14

影／浙江千島湖觀光捕鯉夯 張網長達1萬公尺

2018-04-16 15:50

中國版「夏威夷」 海南省力拚躍居國際觀光重鎮

2018-04-16 17:43

港幣為何貶破對美元的連繫匯率區間？何時止貶？

2018-04-16 18:01

胡耀邦逝世29周年 北京故居公安監視

2018-04-16 10:07

習近平強軍思想首入「共同條令」 女兵懷孕可返家

2018-04-16 15:09

巨頭加速佈局！阿里無人駕駛車開始路測

2018-04-16 18:58

大陸原保監會主席項俊波 因涉嫌受賄案遭提起公訴

2018-04-16 15:25

眾籌200萬查梁振英 民主黨7天就達標

2018-04-16 17:36

大陸廣播電視總局、生態環境部、應急管理部今正式成立

2018-04-16 11:04

中日時隔八年重啟高級經濟會談 承諾改善經濟關係

2018-04-16 14:37

前中國統戰部副部長史大剛 出任新疆辦主任

2018-04-16 16:14

中國整治低俗關閉搞笑平台 陸學者撰文抨擊

2018-04-16 21:19

影／頭一遭！港澳「國安日」辦活動

2018-04-16 17:47

兩大利空夾擊 港股收挫

2018-04-16 18:44

陸潛龍3號首次海試 赴南海探測溫鹽地貌

2018-04-16 18:45

習家軍林國耀 任中紀委駐退役軍人部紀檢組長

2018-04-16 19:16

陸媒強調「紅牆意識」 打造對中共忠誠隊伍

2018-04-16 16:53

上海第1季新增個人住房貸 驟減至去年同期五分之一

2018-04-16 19:50

踩剎車 新浪微博：清查不再針對同性戀內容

2018-04-16 14:49

培養忠誠網安人才 陸學者：教育得納習思想

2018-04-16 12:38

穩中有進 陸首季GDP看增6.9%

2018-04-17 02:00

陸股解碼／新經濟概念 帶勁

2018-04-17 02:09

大陸專家推演 美中貿易摩擦衝擊

2018-04-17 02:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top