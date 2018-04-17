趙薇夫婦 禁入股市五年

2018-04-17 02:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 許依晨 ／綜合報導



大陸證監會昨（16）日晚間駁回藝人趙薇夫婦、龍薇傳媒、萬家文化等人的申辯，確定對趙薇老公黃有龍、趙薇、孔德永分別採取五年證券市場禁入措施，並分別處罰款人民幣30萬元（約新台幣140萬元）。

澎湃新聞報導，大陸證監會公布對影星趙薇夫婦所屬的萬家文化的行政處罰決定書和相關人員市場禁入決定書，駁回了趙薇夫婦、龍薇傳媒、萬家文化及相關當事人的申辯。

證監會最終決定對黃有龍、趙薇、孔德永分別採取五年證券市場禁入措施。同時，對萬家文化、龍薇傳媒責令改正，給予警告，並分別處以人民幣60萬元罰款；對孔德永、黃有龍、趙薇、趙政給予警告，並分別處以人民幣30萬元罰款。

趙薇在陸港股市呼風喚雨，曾被稱為「女版巴菲特」，去年底遭中證監處罰，指龍薇傳媒等涉嫌信息披露違法違規案調查完畢，對涉事公司、趙薇及其丈夫黃有龍作出行政處罰和市場禁入。

新京報報導，趙薇夫婦在2016年7月，原本計劃以兩人控制的龍薇傳媒出資人民幣30億元，收購A股上市公司萬家文化近30%股權，但趙薇夫婦僅出資人民幣6,000萬元，其餘資金都是貸款，尤其30億元收購價中，其中15億元借貸來自大陸商人肖建華旗下的銀必信資產管理公司。肖建華被帶回大陸調查後，萬家集團與龍薇傳媒終止本次股份轉讓事項。

澎派新聞報導，趙薇夫婦控制的龍薇傳媒在自身境內資金準備不足，相關金融機構融資尚待審批，存在極大不確定性情況下，以空殼公司收購上市公司萬家文化，且貿然予以公告，對市場和投資者產生嚴重誤導。